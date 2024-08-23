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"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом - РИА Новости, 23.08.2024
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12:21 23.08.2024 (обновлено: 12:29 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/su-34-1967998332.html
"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом
"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом - РИА Новости, 23.08.2024
"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом
Российский Су-34 является идеальным многофункциональным самолетом, способным поражать сложные цели, пишет американское издание The National Interest. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:21
2024-08-23T12:29
безопасность
су-34
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский Су-34 является идеальным многофункциональным самолетом, способным поражать сложные цели, пишет американское издание The National Interest."Являясь бомбардировщиком и истребителем в одном флаконе, Су-34 — идеальный выбор для российских командиров при уничтожении сложных наземных целей", — говорится в публикации.Как пишет издание, эффективность самолета максимальна при адекватной поддержке с воздуха и с земли. Среди основных преимуществ Су-34 — способность нести несколько тонн вооружения, включая высокоточные ракеты и планирующие бомбы, отмечается в статье.Су-34 представляет собой самолет, способный выполнять несколько задач без оглядки на вражеские истребители или зенитные установки, резюмировал автор.Истребитель Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Его дальность полета – до 4 000 километров, максимальная скорость – до 1 900 километров в час, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.
https://ria.ru/20240814/ssha-1966185108.html
https://ria.ru/20240820/kanada-1967271455.html
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безопасность, су-34, россия
Безопасность, Су-34, Россия
"Два в одном". На Западе восхитились российским самолетом

NI: российский Су-34 идеально подходит для уничтожения сложных целей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский Су-34 является идеальным многофункциональным самолетом, способным поражать сложные цели, пишет американское издание The National Interest.
"Являясь бомбардировщиком и истребителем в одном флаконе, Су-34 — идеальный выбор для российских командиров при уничтожении сложных наземных целей", — говорится в публикации.
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Как пишет издание, эффективность самолета максимальна при адекватной поддержке с воздуха и с земли. Среди основных преимуществ Су-34 — способность нести несколько тонн вооружения, включая высокоточные ракеты и планирующие бомбы, отмечается в статье.
Су-34 представляет собой самолет, способный выполнять несколько задач без оглядки на вражеские истребители или зенитные установки, резюмировал автор.
Истребитель Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Его дальность полета – до 4 000 километров, максимальная скорость – до 1 900 километров в час, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.
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