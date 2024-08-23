https://ria.ru/20240823/strakhovka-1968092742.html

ЦБ рекомендовал оплачивать страховку жителям приграничья при ущербе от боев

ЦБ рекомендовал оплачивать страховку жителям приграничья при ущербе от боев - РИА Новости, 23.08.2024

ЦБ рекомендовал оплачивать страховку жителям приграничья при ущербе от боев

Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если в результате боевых действий... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:39

2024-08-23T16:39

2024-08-23T16:39

россия

курская область

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если в результате боевых действий причинен вред их здоровью, повреждено застрахованное имущество, заявления рекомендуется принимать даже при отсутствии документов, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. "Страховым компаниям предлагается рассмотреть возможность выплаты страхового возмещения пострадавшим жителям трех приграничных областей России по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества. Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено", - говорится в сообщении. "Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов", - подчеркивает ЦБ.

https://ria.ru/20240816/tsb-1966630391.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, центральный банк рф (цб рф), общество