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ЦБ рекомендовал оплачивать страховку жителям приграничья при ущербе от боев - РИА Новости, 23.08.2024
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16:39 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/strakhovka-1968092742.html
ЦБ рекомендовал оплачивать страховку жителям приграничья при ущербе от боев
ЦБ рекомендовал оплачивать страховку жителям приграничья при ущербе от боев - РИА Новости, 23.08.2024
ЦБ рекомендовал оплачивать страховку жителям приграничья при ущербе от боев
Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если в результате боевых действий... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:39
2024-08-23T16:39
россия
курская область
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если в результате боевых действий причинен вред их здоровью, повреждено застрахованное имущество, заявления рекомендуется принимать даже при отсутствии документов, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. "Страховым компаниям предлагается рассмотреть возможность выплаты страхового возмещения пострадавшим жителям трех приграничных областей России по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества. Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено", - говорится в сообщении. "Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов", - подчеркивает ЦБ.
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россия, курская область, центральный банк рф (цб рф), общество
Россия, Курская область, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
ЦБ рекомендовал оплачивать страховку жителям приграничья при ущербе от боев

ЦБ предложил выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям приграничья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, если в результате боевых действий причинен вред их здоровью, повреждено застрахованное имущество, заявления рекомендуется принимать даже при отсутствии документов, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
"Страховым компаниям предлагается рассмотреть возможность выплаты страхового возмещения пострадавшим жителям трех приграничных областей России по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества. Человек сможет обратиться за компенсацией, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено", - говорится в сообщении.
"Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов", - подчеркивает ЦБ.
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ЦБ рекомендовал списывать ипотеку жителям разрушенных домов в приграничье
16 августа, 16:15
 
РоссияКурская областьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
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