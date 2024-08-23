https://ria.ru/20240823/stoyanka-1967925512.html

На ближайшей к порту Кавказ стоянке находятся около 65 фур

На ближайшей к порту Кавказ стоянке находятся около 65 фур - РИА Новости, 23.08.2024

На ближайшей к порту Кавказ стоянке находятся около 65 фур

Порядка 65 фур находятся на накопительной площадке в поселке Ильич после ЧП в порту Кавказ, наплыва машин не произошло, в основном водители выбирают сухопутный... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T02:35

2024-08-23T02:35

2024-08-23T11:02

происшествия

ростовская область

ростов

краснодарский край

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПОСЕЛОК ИЛЬИЧ (Краснодарский край), 23 авг — РИА Новости. Порядка 65 фур находятся на накопительной площадке в поселке Ильич после ЧП в порту Кавказ, наплыва машин не произошло, в основном водители выбирают сухопутный путь через Ростовскую область, сообщили РИА Новости в администрации стоянки. "Площадка рассчитана на 750 машин, и где-то порядка 65 фур стоит. Скорее всего, порт не будет работать два-три дня. Ввиду того что здесь в основном (везут. — Прим. ред.) продукты питания скоропортящиеся, продукты первой необходимости — они нужны в Крыму, поэтому ребята выбирают альтернативный сухопутный путь через Ростов (Ростовскую область. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, наплыва машин не произошло. Так, в четверг утром до ЧП в порту на накопительной площадке находилось 53 фуры. Он добавил, что в дополнительной организации питания для водителей сейчас нет необходимости в связи с отсутствием наплыва. На самой площадке работает кафе. В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.

https://ria.ru/20240822/parom-1967913788.html

https://ria.ru/20240822/parom-1967880013.html

ростовская область

ростов

краснодарский край

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происшествия, ростовская область, ростов, краснодарский край, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)