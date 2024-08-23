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Минфин США пригрозил странам, открывающим филиалы российских банков - РИА Новости, 24.08.2024
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23:18 23.08.2024 (обновлено: 02:14 24.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ssha-1968177238.html
Минфин США пригрозил странам, открывающим филиалы российских банков
Минфин США пригрозил странам, открывающим филиалы российских банков - РИА Новости, 24.08.2024
Минфин США пригрозил странам, открывающим филиалы российских банков
США готовы преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций, заявил замглавы американского... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-23T23:18
2024-08-24T02:14
россия
сша
украина
владимир путин
евросоюз
министерство финансов сша
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США готовы преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций, заявил замглавы американского минфина Уолли Адейемо. "Мы будем преследовать не только филиал, который они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними сотрудничают", - заявил Адейемо в интервью газете Financial Times. Замглавы американского минфина считает, что доминирование Запада в мировых финансах привело к тому, что большинство крупных банков якобы сдались под их давлением. "Они гораздо больше сотрудничают с США, ЕС, Великобританией и остальными членами нашей коалиции, чем с Россией... Они не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене", - сказал он газете. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240823/sanktsii-1968115899.html
https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html
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россия, сша, украина, владимир путин, евросоюз, министерство финансов сша
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Евросоюз, Министерство финансов США
Минфин США пригрозил странам, открывающим филиалы российских банков

Минфин США пригрозил санкциями за открытие филиалов российских банков

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США готовы преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций, заявил замглавы американского минфина Уолли Адейемо.
«
"Мы будем преследовать не только филиал, который они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними сотрудничают", - заявил Адейемо в интервью газете Financial Times.
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США расширили санкции против России
Вчера, 17:42
Замглавы американского минфина считает, что доминирование Запада в мировых финансах привело к тому, что большинство крупных банков якобы сдались под их давлением.
«
"Они гораздо больше сотрудничают с США, ЕС, Великобританией и остальными членами нашей коалиции, чем с Россией... Они не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене", - сказал он газете.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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