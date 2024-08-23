https://ria.ru/20240823/ssha-1968177238.html

Минфин США пригрозил странам, открывающим филиалы российских банков

Минфин США пригрозил странам, открывающим филиалы российских банков - РИА Новости, 24.08.2024

Минфин США пригрозил странам, открывающим филиалы российских банков

США готовы преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций, заявил замглавы американского... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-23T23:18

2024-08-23T23:18

2024-08-24T02:14

россия

сша

украина

владимир путин

евросоюз

министерство финансов сша

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США готовы преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций, заявил замглавы американского минфина Уолли Адейемо. "Мы будем преследовать не только филиал, который они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними сотрудничают", - заявил Адейемо в интервью газете Financial Times. Замглавы американского минфина считает, что доминирование Запада в мировых финансах привело к тому, что большинство крупных банков якобы сдались под их давлением. "Они гораздо больше сотрудничают с США, ЕС, Великобританией и остальными членами нашей коалиции, чем с Россией... Они не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене", - сказал он газете. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240823/sanktsii-1968115899.html

https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, владимир путин, евросоюз, министерство финансов сша