https://ria.ru/20240823/ssha-1968033863.html

США воспитали киевский режим, заявила Захарова

США воспитали киевский режим, заявила Захарова - РИА Новости, 23.08.2024

США воспитали киевский режим, заявила Захарова

США воспитали киевский режим, поставили его на террористические рельсы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:16

2024-08-23T14:16

2024-08-23T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

мария захарова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг — РИА Новости. США воспитали киевский режим, поставили его на террористические рельсы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы фиксировали эти преступления задолго до. Несмотря на отрицания или попытки каким-то образом представить это в ином свете, говорили о том, что США воспитали киевский режим, поставили его сначала на экстремистские, теперь уже просто на террористические рельсы. До этого готовили почву, уничтожая украинскую государственность…", — сказала Захарова журналистам на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь. События". "Все это делается для того, чтобы использовать Украину в качестве инструмента, как они это формулируют, для нанесения России стратегического поражения, а в нашей трактовке — это гибридная война, объявленная Западом", — добавила она.

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россия

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Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, украина, мария захарова, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)