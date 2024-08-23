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США воспитали киевский режим, заявила Захарова - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/ssha-1968033863.html
США воспитали киевский режим, заявила Захарова
США воспитали киевский режим, заявила Захарова - РИА Новости, 23.08.2024
США воспитали киевский режим, заявила Захарова
США воспитали киевский режим, поставили его на террористические рельсы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:16
2024-08-23T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
мария захарова
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг — РИА Новости. США воспитали киевский режим, поставили его на террористические рельсы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы фиксировали эти преступления задолго до. Несмотря на отрицания или попытки каким-то образом представить это в ином свете, говорили о том, что США воспитали киевский режим, поставили его сначала на экстремистские, теперь уже просто на террористические рельсы. До этого готовили почву, уничтожая украинскую государственность…", — сказала Захарова журналистам на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь. События". "Все это делается для того, чтобы использовать Украину в качестве инструмента, как они это формулируют, для нанесения России стратегического поражения, а в нашей трактовке — это гибридная война, объявленная Западом", — добавила она.
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в мире, сша, россия, украина, мария захарова, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Мария Захарова, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
США воспитали киевский режим, заявила Захарова

Захарова: США воспитали киевский режим, поставив его на террористические рельсы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг — РИА Новости. США воспитали киевский режим, поставили его на террористические рельсы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы фиксировали эти преступления задолго до. Несмотря на отрицания или попытки каким-то образом представить это в ином свете, говорили о том, что США воспитали киевский режим, поставили его сначала на экстремистские, теперь уже просто на террористические рельсы. До этого готовили почву, уничтожая украинскую государственность…", — сказала Захарова журналистам на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь. События".
"Все это делается для того, чтобы использовать Украину в качестве инструмента, как они это формулируют, для нанесения России стратегического поражения, а в нашей трактовке — это гибридная война, объявленная Западом", — добавила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Вчера, 10:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаМария ЗахароваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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