США воспитали киевский режим, заявила Захарова
Захарова: США воспитали киевский режим, поставив его на террористические рельсы
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг — РИА Новости. США воспитали киевский режим, поставили его на террористические рельсы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы фиксировали эти преступления задолго до. Несмотря на отрицания или попытки каким-то образом представить это в ином свете, говорили о том, что США воспитали киевский режим, поставили его сначала на экстремистские, теперь уже просто на террористические рельсы. До этого готовили почву, уничтожая украинскую государственность…", — сказала Захарова журналистам на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь. События".
"Все это делается для того, чтобы использовать Украину в качестве инструмента, как они это формулируют, для нанесения России стратегического поражения, а в нашей трактовке — это гибридная война, объявленная Западом", — добавила она.
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