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Харрис пообещала всегда поддерживать Израиль - РИА Новости, 23.08.2024
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06:24 23.08.2024 (обновлено: 10:11 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ssha-1967936016.html
Харрис пообещала всегда поддерживать Израиль
Харрис пообещала всегда поддерживать Израиль - РИА Новости, 23.08.2024
Харрис пообещала всегда поддерживать Израиль
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала, что, в случае избрания, всегда будет поддерживать право Израиля на... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:24
2024-08-23T10:11
в мире
израиль
сша
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала, что, в случае избрания, всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону и обеспечит ближневосточного союзника Вашингтона всеми необходимыми средствами для этого. "Я всегда будут поддерживать право Израиля на самооборону и намерена всегда гарантировать, что у него будут возможности реализовать это право", - сказала Харрис во время выступления в Чикаго, где ранее она объявила о своем согласии баллотироваться на пост главы государства от демократов. Политик добавила, что, находясь на президентском посту, также без колебаний примет любые необходимые меры для защиты американских сил на Ближнем Востоке от возможных посягательств Ирана и лояльных ему формирований.
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в мире, израиль, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Израиль, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис пообещала всегда поддерживать Израиль

Харрис пообещала поддерживать Израиль и обеспечить его всем для самозащиты

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024
Читать ria.ru в
ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала, что, в случае избрания, всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону и обеспечит ближневосточного союзника Вашингтона всеми необходимыми средствами для этого.
"Я всегда будут поддерживать право Израиля на самооборону и намерена всегда гарантировать, что у него будут возможности реализовать это право", - сказала Харрис во время выступления в Чикаго, где ранее она объявила о своем согласии баллотироваться на пост главы государства от демократов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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18 августа, 08:00
Политик добавила, что, находясь на президентском посту, также без колебаний примет любые необходимые меры для защиты американских сил на Ближнем Востоке от возможных посягательств Ирана и лояльных ему формирований.
 
В миреИзраильСШАКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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