Харрис пообещала всегда поддерживать Израиль
Харрис пообещала поддерживать Израиль и обеспечить его всем для самозащиты
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024
ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала, что, в случае избрания, всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону и обеспечит ближневосточного союзника Вашингтона всеми необходимыми средствами для этого.
"Я всегда будут поддерживать право Израиля на самооборону и намерена всегда гарантировать, что у него будут возможности реализовать это право", - сказала Харрис во время выступления в Чикаго, где ранее она объявила о своем согласии баллотироваться на пост главы государства от демократов.
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Политик добавила, что, находясь на президентском посту, также без колебаний примет любые необходимые меры для защиты американских сил на Ближнем Востоке от возможных посягательств Ирана и лояльных ему формирований.