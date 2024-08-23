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Харрис пообещала всегда поддерживать Израиль

Харрис пообещала всегда поддерживать Израиль - РИА Новости, 23.08.2024

Харрис пообещала всегда поддерживать Израиль

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала, что, в случае избрания, всегда будет поддерживать право Израиля на... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:24

2024-08-23T06:24

2024-08-23T10:11

в мире

израиль

сша

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис пообещала, что, в случае избрания, всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону и обеспечит ближневосточного союзника Вашингтона всеми необходимыми средствами для этого. "Я всегда будут поддерживать право Израиля на самооборону и намерена всегда гарантировать, что у него будут возможности реализовать это право", - сказала Харрис во время выступления в Чикаго, где ранее она объявила о своем согласии баллотироваться на пост главы государства от демократов. Политик добавила, что, находясь на президентском посту, также без колебаний примет любые необходимые меры для защиты американских сил на Ближнем Востоке от возможных посягательств Ирана и лояльных ему формирований.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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в мире, израиль, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024