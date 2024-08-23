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Харрис пообещала сделать армию США самой смертоносной в мире - РИА Новости, 23.08.2024
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06:18 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/ssha-1967935507.html
Харрис пообещала сделать армию США самой смертоносной в мире
Харрис пообещала сделать армию США самой смертоносной в мире - РИА Новости, 23.08.2024
Харрис пообещала сделать армию США самой смертоносной в мире
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи на общенациональном съезде однопартийцев в американском городе Чикаго РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:18
2024-08-23T06:18
в мире
америка
камала харрис
сша
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ЧИКАГО, 23 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи на общенациональном съезде однопартийцев в американском городе Чикаго пообещала в роли главнокомандующего сделать так, чтобы у США всегда была "самая сильная и смертоносная сила в мире", передает корреспондент РИА Новости. "Как главнокомандующий я обеспечу, чтобы у Америки всегда была самая сильная и самая смертоносная боевая сила в мире", — заявила она, выступая с трибуны спортивной арены United Center в Чикаго.
https://ria.ru/20240823/kharris-1967935049.html
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в мире, америка, камала харрис, сша
В мире, Америка, Камала Харрис, США
Харрис пообещала сделать армию США самой смертоносной в мире

Харрис пообещала сделать так, чтобы у США была самая смертоносная армия в мире

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИКАГО, 23 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи на общенациональном съезде однопартийцев в американском городе Чикаго пообещала в роли главнокомандующего сделать так, чтобы у США всегда была "самая сильная и смертоносная сила в мире", передает корреспондент РИА Новости.
"Как главнокомандующий я обеспечу, чтобы у Америки всегда была самая сильная и самая смертоносная боевая сила в мире", — заявила она, выступая с трибуны спортивной арены United Center в Чикаго.
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Харрис пообещала в роли президента США поддерживать Украину и НАТО
06:16
 
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