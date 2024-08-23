https://ria.ru/20240823/ssha-1967935507.html

Харрис пообещала сделать армию США самой смертоносной в мире

Харрис пообещала сделать армию США самой смертоносной в мире - РИА Новости, 23.08.2024

Харрис пообещала сделать армию США самой смертоносной в мире

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи на общенациональном съезде однопартийцев в американском городе Чикаго РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:18

2024-08-23T06:18

2024-08-23T06:18

в мире

америка

камала харрис

сша

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ЧИКАГО, 23 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи на общенациональном съезде однопартийцев в американском городе Чикаго пообещала в роли главнокомандующего сделать так, чтобы у США всегда была "самая сильная и смертоносная сила в мире", передает корреспондент РИА Новости. "Как главнокомандующий я обеспечу, чтобы у Америки всегда была самая сильная и самая смертоносная боевая сила в мире", — заявила она, выступая с трибуны спортивной арены United Center в Чикаго.

https://ria.ru/20240823/kharris-1967935049.html

америка

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Игорь Тоноян

в мире, америка, камала харрис, сша