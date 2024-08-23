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Харрис пообещала сделать армию США самой смертоносной в мире
Харрис пообещала сделать армию США самой смертоносной в мире - РИА Новости, 23.08.2024
Харрис пообещала сделать армию США самой смертоносной в мире
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи на общенациональном съезде однопартийцев в американском городе Чикаго РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:18
2024-08-23T06:18
2024-08-23T06:18
в мире
америка
камала харрис
сша
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ЧИКАГО, 23 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи на общенациональном съезде однопартийцев в американском городе Чикаго пообещала в роли главнокомандующего сделать так, чтобы у США всегда была "самая сильная и смертоносная сила в мире", передает корреспондент РИА Новости. "Как главнокомандующий я обеспечу, чтобы у Америки всегда была самая сильная и самая смертоносная боевая сила в мире", — заявила она, выступая с трибуны спортивной арены United Center в Чикаго.
https://ria.ru/20240823/kharris-1967935049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, америка, камала харрис, сша
В мире, Америка, Камала Харрис, США
Харрис пообещала сделать армию США самой смертоносной в мире
Харрис пообещала сделать так, чтобы у США была самая смертоносная армия в мире