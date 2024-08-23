https://ria.ru/20240823/ssha-1967935354.html

Антонов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы в США

Антонов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы в США - РИА Новости, 23.08.2024

Антонов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения США в якобы попытках РФ вмешаться в местные выборы, отметив, что у Москвы нет никаких предпочтений... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:18

2024-08-23T06:18

2024-08-23T06:18

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения США в якобы попытках РФ вмешаться в местные выборы, отметив, что у Москвы нет никаких предпочтений касательно будущего лидера страны. "Мы не вмешиваемся ни в какие внутренние дела. И вот я как посол, мы будем работать с тем человеком, которого изберет американский народ. Это все зависит от американского народа. У нас нет никаких предпочтений, преференций и так далее", - сказал российский дипломат журналистам. При этом он выразил убежденность, что по мере приближения к выборам "антироссийский шквал критики" будет нарастать. Также Антонов отметил, что США так и не предоставили фактов якобы попыток вмешательства РФ в выборы: "ничего кроме словесной шелухи мы не слышим".

https://ria.ru/20240823/ssha-1967934903.html

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