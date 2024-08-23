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Антонов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы в США
Антонов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы в США - РИА Новости, 23.08.2024
Антонов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения США в якобы попытках РФ вмешаться в местные выборы, отметив, что у Москвы нет никаких предпочтений... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:18
2024-08-23T06:18
2024-08-23T06:18
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения США в якобы попытках РФ вмешаться в местные выборы, отметив, что у Москвы нет никаких предпочтений касательно будущего лидера страны. "Мы не вмешиваемся ни в какие внутренние дела. И вот я как посол, мы будем работать с тем человеком, которого изберет американский народ. Это все зависит от американского народа. У нас нет никаких предпочтений, преференций и так далее", - сказал российский дипломат журналистам. При этом он выразил убежденность, что по мере приближения к выборам "антироссийский шквал критики" будет нарастать. Также Антонов отметил, что США так и не предоставили фактов якобы попыток вмешательства РФ в выборы: "ничего кроме словесной шелухи мы не слышим".
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россия, сша, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Анатолий Антонов, В мире
Антонов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы в США
Антонов: у России отсутствуют предпочтения касательно будущего президента США
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения США в якобы попытках РФ вмешаться в местные выборы, отметив, что у Москвы нет никаких предпочтений касательно будущего лидера страны.
"Мы не вмешиваемся ни в какие внутренние дела. И вот я как посол, мы будем работать с тем человеком, которого изберет американский народ. Это все зависит от американского народа. У нас нет никаких предпочтений, преференций и так далее", - сказал российский дипломат журналистам.
При этом он выразил убежденность, что по мере приближения к выборам "антироссийский шквал критики" будет нарастать.
Также Антонов отметил, что США так и не предоставили фактов якобы попыток вмешательства РФ в выборы: "ничего кроме словесной шелухи мы не слышим".