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Антонов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы в США - РИА Новости, 23.08.2024
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06:18 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/ssha-1967935354.html
Антонов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы в США
Антонов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы в США - РИА Новости, 23.08.2024
Антонов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения США в якобы попытках РФ вмешаться в местные выборы, отметив, что у Москвы нет никаких предпочтений... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:18
2024-08-23T06:18
россия
сша
анатолий антонов
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения США в якобы попытках РФ вмешаться в местные выборы, отметив, что у Москвы нет никаких предпочтений касательно будущего лидера страны. "Мы не вмешиваемся ни в какие внутренние дела. И вот я как посол, мы будем работать с тем человеком, которого изберет американский народ. Это все зависит от американского народа. У нас нет никаких предпочтений, преференций и так далее", - сказал российский дипломат журналистам. При этом он выразил убежденность, что по мере приближения к выборам "антироссийский шквал критики" будет нарастать. Также Антонов отметил, что США так и не предоставили фактов якобы попыток вмешательства РФ в выборы: "ничего кроме словесной шелухи мы не слышим".
https://ria.ru/20240823/ssha-1967934903.html
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россия, сша, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Анатолий Антонов, В мире
Антонов отверг обвинения в попытках вмешаться в выборы в США

Антонов: у России отсутствуют предпочтения касательно будущего президента США

© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения США в якобы попытках РФ вмешаться в местные выборы, отметив, что у Москвы нет никаких предпочтений касательно будущего лидера страны.
"Мы не вмешиваемся ни в какие внутренние дела. И вот я как посол, мы будем работать с тем человеком, которого изберет американский народ. Это все зависит от американского народа. У нас нет никаких предпочтений, преференций и так далее", - сказал российский дипломат журналистам.
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При этом он выразил убежденность, что по мере приближения к выборам "антироссийский шквал критики" будет нарастать.
Также Антонов отметил, что США так и не предоставили фактов якобы попыток вмешательства РФ в выборы: "ничего кроме словесной шелухи мы не слышим".
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