https://ria.ru/20240823/ssha-1967934208.html

США в диалоге с Россией "держат кинжал за спиной", заявил Антонов

США в диалоге с Россией "держат кинжал за спиной", заявил Антонов - РИА Новости, 23.08.2024

США в диалоге с Россией "держат кинжал за спиной", заявил Антонов

США в диалоге с РФ по стратегической стабильности протягивают руку, но все равно "за спиной держат кинжал", сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:09

2024-08-23T06:09

2024-08-23T06:09

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США в диалоге с РФ по стратегической стабильности протягивают руку, но все равно "за спиной держат кинжал", сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Нынешняя администрация ведет себя как человек, с одной стороны, который предлагает, протягивает руку... а с другой стороны за спиной держит кинжал", - сказал Антонов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что США "будто даже поддразнивают" РФ, рассуждая об ограничениях на применение Киевом американского оружия вглубь России. "В действительности они, по сути дела, готовят почву для того, чтобы не задумываясь, в определенный момент просто снять все ограничения, которые существуют", - добавил посол. "Для того, чтобы начать какой-то серьезный разговор, который вывел бы нас на какие-то соглашения, необходимо прекратить свою политику враждебную. Я не оговариваюсь, именно враждебную политику в отношении Российской Федерации. А для этого первый простой шаг – прекратить поставлять оружие (Украине - ред.), отменить эти тысячи санкций, которые существуют в отношении Российской Федерации", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.

https://ria.ru/20240823/posol-1967933658.html

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