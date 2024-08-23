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США в диалоге с Россией "держат кинжал за спиной", заявил Антонов - РИА Новости, 23.08.2024
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06:09 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/ssha-1967934208.html
США в диалоге с Россией "держат кинжал за спиной", заявил Антонов
США в диалоге с Россией "держат кинжал за спиной", заявил Антонов - РИА Новости, 23.08.2024
США в диалоге с Россией "держат кинжал за спиной", заявил Антонов
США в диалоге с РФ по стратегической стабильности протягивают руку, но все равно "за спиной держат кинжал", сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:09
2024-08-23T06:09
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США в диалоге с РФ по стратегической стабильности протягивают руку, но все равно "за спиной держат кинжал", сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Нынешняя администрация ведет себя как человек, с одной стороны, который предлагает, протягивает руку... а с другой стороны за спиной держит кинжал", - сказал Антонов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что США "будто даже поддразнивают" РФ, рассуждая об ограничениях на применение Киевом американского оружия вглубь России. "В действительности они, по сути дела, готовят почву для того, чтобы не задумываясь, в определенный момент просто снять все ограничения, которые существуют", - добавил посол. "Для того, чтобы начать какой-то серьезный разговор, который вывел бы нас на какие-то соглашения, необходимо прекратить свою политику враждебную. Я не оговариваюсь, именно враждебную политику в отношении Российской Федерации. А для этого первый простой шаг – прекратить поставлять оружие (Украине - ред.), отменить эти тысячи санкций, которые существуют в отношении Российской Федерации", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
https://ria.ru/20240823/posol-1967933658.html
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россия, сша, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Анатолий Антонов, В мире
США в диалоге с Россией "держат кинжал за спиной", заявил Антонов

Антонов: США в диалоге с Россией протягивают руку, но "за спиной держат кинжал"

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США в диалоге с РФ по стратегической стабильности протягивают руку, но все равно "за спиной держат кинжал", сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Нынешняя администрация ведет себя как человек, с одной стороны, который предлагает, протягивает руку... а с другой стороны за спиной держит кинжал", - сказал Антонов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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06:03
При этом он отметил, что США "будто даже поддразнивают" РФ, рассуждая об ограничениях на применение Киевом американского оружия вглубь России.
"В действительности они, по сути дела, готовят почву для того, чтобы не задумываясь, в определенный момент просто снять все ограничения, которые существуют", - добавил посол.
"Для того, чтобы начать какой-то серьезный разговор, который вывел бы нас на какие-то соглашения, необходимо прекратить свою политику враждебную. Я не оговариваюсь, именно враждебную политику в отношении Российской Федерации. А для этого первый простой шаг – прекратить поставлять оружие (Украине - ред.), отменить эти тысячи санкций, которые существуют в отношении Российской Федерации", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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