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Российские военные уничтожили за неделю два самолета и четыре вертолета ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968067917.html
Российские военные уничтожили за неделю два самолета и четыре вертолета ВСУ
Российские военные уничтожили за неделю два самолета и четыре вертолета ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
Российские военные уничтожили за неделю два самолета и четыре вертолета ВСУ
Авиация и артиллерия России уничтожили за неделю украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:40
2024-08-23T15:40
специальная военная операция на украине
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сша
су-24
миг-29
ми-17
украина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия России уничтожили за неделю украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины", а также 340 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в течение недели уничтожены: фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, сбиты: противокорабельная ракета "Нептун-МД", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 87 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 340 беспилотных летательных аппаратов, из них 147 вне зоны проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30390 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17547 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13566 орудий полевой артиллерии и минометов, 25104 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, франция, сша, су-24, миг-29, ми-17, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США, Су-24, МиГ-29, Ми-17, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили за неделю два самолета и четыре вертолета ВСУ

Минобороны: ВС РФ за неделю уничтожили 2 самолета, 4 вертолета и 340 дронов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий следит за возможным появлением fpv-дронов во время боевой работы самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне СВО
Военнослужащий следит за возможным появлением fpv-дронов во время боевой работы самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий следит за возможным появлением fpv-дронов во время боевой работы самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия России уничтожили за неделю украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины", а также 340 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в течение недели уничтожены: фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, сбиты: противокорабельная ракета "Нептун-МД", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 87 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 340 беспилотных летательных аппаратов, из них 147 вне зоны проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30390 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17547 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13566 орудий полевой артиллерии и минометов, 25104 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияСШАСу-24МиГ-29Ми-17УкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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