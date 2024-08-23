https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968067917.html

Российские военные уничтожили за неделю два самолета и четыре вертолета ВСУ

Российские военные уничтожили за неделю два самолета и четыре вертолета ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024

Российские военные уничтожили за неделю два самолета и четыре вертолета ВСУ

Авиация и артиллерия России уничтожили за неделю украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:40

2024-08-23T15:40

2024-08-23T15:40

специальная военная операция на украине

россия

франция

сша

су-24

миг-29

ми-17

украина

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия России уничтожили за неделю украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины", а также 340 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в течение недели уничтожены: фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, сбиты: противокорабельная ракета "Нептун-МД", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 87 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 340 беспилотных летательных аппаратов, из них 147 вне зоны проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30390 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17547 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13566 орудий полевой артиллерии и минометов, 25104 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, франция, сша, су-24, миг-29, ми-17, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)