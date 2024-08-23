Российские военные уничтожили за неделю два самолета и четыре вертолета ВСУ
Минобороны: ВС РФ за неделю уничтожили 2 самолета, 4 вертолета и 340 дронов ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий следит за возможным появлением fpv-дронов во время боевой работы самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне СВО
Военнослужащий следит за возможным появлением fpv-дронов во время боевой работы самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия России уничтожили за неделю украинский фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины", а также 340 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ
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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в течение недели уничтожены: фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, сбиты: противокорабельная ракета "Нептун-МД", 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 87 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 340 беспилотных летательных аппаратов, из них 147 вне зоны проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30390 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17547 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13566 орудий полевой артиллерии и минометов, 25104 единицы специальной военной автомобильной техники.
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