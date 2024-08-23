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Путин принял решение по ответу на атаку на Курскую область, считает Антонов
Путин принял решение по ответу на атаку на Курскую область, считает Антонов - РИА Новости, 23.08.2024
Путин принял решение по ответу на атаку на Курскую область, считает Антонов
Президент России Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:36
2024-08-23T07:36
2024-08-23T11:01
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Искренне вам говорю, что президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", — сказал он. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Ранее Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967935159.html
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россия, курская область, владимир путин, анатолий антонов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Анатолий Антонов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин принял решение по ответу на атаку на Курскую область, считает Антонов
Антонов заявил, что Путин подготовил ответ на атаку ВСУ в Курской области