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Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale в Курской области
Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale в Курской области
Бойцы спецназа "Ахмат" на Курском направлении сожгли французский зенитно-ракетный комплекс Crotale с помощью FPV-дрона, сообщил командир подразделения,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T01:08
2024-08-23T01:08
2024-08-23T09:09
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" на Курском направлении сожгли французский зенитно-ракетный комплекс Crotale с помощью FPV-дрона, сообщил командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале. "Бойцы отряда "Аида" спецназа "Ахмат" сегодня сожгли ЗРК Crotale, то есть зенитно-ракетный комплекс, который выехал для того, чтобы поймать наши вертолеты, которые шли для нанесения ударов по Мартыновке. Этот ЗРК мои ребята сожгли, он стоит восемь миллионов евро, а сожгли его мои ребята FPV-шкой, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники. Лягушатники, думайте, какие деньги вы тратите для того, чтобы произвести вот эту вот ерунду", — сказал он. Военачальник также добавил, за день уничтожили восемь единиц техники — один танк, три боевые бронированные машины и транспорт. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967909905.html
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Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale в Курской области
Алаудинов: бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale дроном за 60 тыс рублей