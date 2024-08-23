Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:08 23.08.2024 (обновлено: 09:09 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967921839.html
Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale в Курской области
Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale в Курской области
Бойцы спецназа "Ахмат" на Курском направлении сожгли французский зенитно-ракетный комплекс Crotale с помощью FPV-дрона, сообщил командир подразделения,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T01:08
2024-08-23T09:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
владимир путин
апты алаудинов
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136172_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_d5dbdba6856fdaf8a245432e62a1c260.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" на Курском направлении сожгли французский зенитно-ракетный комплекс Crotale с помощью FPV-дрона, сообщил командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале. "Бойцы отряда "Аида" спецназа "Ахмат" сегодня сожгли ЗРК Crotale, то есть зенитно-ракетный комплекс, который выехал для того, чтобы поймать наши вертолеты, которые шли для нанесения ударов по Мартыновке. Этот ЗРК мои ребята сожгли, он стоит восемь миллионов евро, а сожгли его мои ребята FPV-шкой, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники. Лягушатники, думайте, какие деньги вы тратите для того, чтобы произвести вот эту вот ерунду", — сказал он. Военачальник также добавил, за день уничтожили восемь единиц техники — один танк, три боевые бронированные машины и транспорт. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967909905.html
https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136172_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_250ee781ae79af480237422a130a999e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale в Курской области

Алаудинов: бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale дроном за 60 тыс рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего
FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" на Курском направлении сожгли французский зенитно-ракетный комплекс Crotale с помощью FPV-дрона, сообщил командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале.
«
"Бойцы отряда "Аида" спецназа "Ахмат" сегодня сожгли ЗРК Crotale, то есть зенитно-ракетный комплекс, который выехал для того, чтобы поймать наши вертолеты, которые шли для нанесения ударов по Мартыновке. Этот ЗРК мои ребята сожгли, он стоит восемь миллионов евро, а сожгли его мои ребята FPV-шкой, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники. Лягушатники, думайте, какие деньги вы тратите для того, чтобы произвести вот эту вот ерунду", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Терпят крах". В США забили тревогу из-за роковой ошибку ВСУ
Вчера, 22:24
Военачальник также добавил, за день уничтожили восемь единиц техники — один танк, три боевые бронированные машины и транспорт.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.
По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов
20 августа, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинАпты АлаудиновВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала