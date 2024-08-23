https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967921839.html

Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale в Курской области

Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

Бойцы "Ахмата" сожгли французский ЗРК Crotale в Курской области

Бойцы спецназа "Ахмат" на Курском направлении сожгли французский зенитно-ракетный комплекс Crotale с помощью FPV-дрона, сообщил командир подразделения,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T01:08

2024-08-23T01:08

2024-08-23T09:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

владимир путин

апты алаудинов

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136172_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_d5dbdba6856fdaf8a245432e62a1c260.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" на Курском направлении сожгли французский зенитно-ракетный комплекс Crotale с помощью FPV-дрона, сообщил командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в видео, опубликованном в Telegram-канале. "Бойцы отряда "Аида" спецназа "Ахмат" сегодня сожгли ЗРК Crotale, то есть зенитно-ракетный комплекс, который выехал для того, чтобы поймать наши вертолеты, которые шли для нанесения ударов по Мартыновке. Этот ЗРК мои ребята сожгли, он стоит восемь миллионов евро, а сожгли его мои ребята FPV-шкой, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники. Лягушатники, думайте, какие деньги вы тратите для того, чтобы произвести вот эту вот ерунду", — сказал он. Военачальник также добавил, за день уничтожили восемь единиц техники — один танк, три боевые бронированные машины и транспорт. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/vsu-1967909905.html

https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф