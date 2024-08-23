https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967918585.html

ВСУ в Курской области будут уничтожены, заявил посол России в США

ВСУ в Курской области будут уничтожены, заявил посол России в США - РИА Новости, 23.08.2024

ВСУ в Курской области будут уничтожены, заявил посол России в США

Сомнений в том, что военные ВСУ, напавшие на Курскую область, будут уничтожены, ни у кого нет, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T00:21

2024-08-23T00:21

2024-08-23T00:21

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сша

анатолий антонов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сомнений в том, что военные ВСУ, напавшие на Курскую область, будут уничтожены, ни у кого нет, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "Ни у кого нет сомнения о том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а уничтожены. Но сам факт, что мы пока все угрозы безопасности Российской Федерации не ликвидировали, говорит лишь об одном, что надо укреплять армии и флот, и надо вместе всем думать о защите нашей Родины" - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. Дипломат отметил, что для россиян, проживающих далеко от России, происходящее в Курской области "проходит через душу, через сердце". Антонов добавил, что для соотечественников "главным вопросом было, как случилось так, почему эти нацисты посмели попытаться повторить опыт 41-го года и ворваться, вторгнуться на территорию Российской Федерации". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967880366.html

https://ria.ru/20240822/vsu-1967909905.html

россия

курская область

сша

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россия, курская область, сша, анатолий антонов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность