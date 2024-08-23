https://ria.ru/20240823/spasskaya_bashnya-1968153776.html
"Спасская башня – 2024". Первый день фестиваля
"Спасская башня – 2024". Первый день фестиваля - РИА Новости, 23.08.2024
"Спасская башня – 2024". Первый день фестиваля
РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:01
2024-08-23T20:01
2024-08-23T20:01
культура
видео
россия
белоруссия
венесуэла
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968111086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ef4543cd970f809d4cb96cd5a33727d.jpg
На Красной площади прошла церемония открытия Международного музыкального фестиваля "Спасская башня". В этом году участниками стали коллективы из Белоруссии, Венесуэлы, Гвинеи, Египта, Китая, Таиланда, Турции, ЮАР. Российская Федерация представлена оркестрами Минобороны России, Росгвардии, МЧС, ФСБ ФСО и МВД России.Тематическим лейтмотивом XVI Международного военно-музыкального фестиваля выбрана тема "Защитникам Отечества посвящается!". Фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября.
россия
белоруссия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968111086_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f9decc67137fb278245e37ba2ec4e454.jpg
"Спасская башня – 2024". Первый день фестиваля
На Красной площади прошла церемония открытия Международного музыкального фестиваля "Спасская башня". В этом году участниками фестиваля стали коллективы из Белоруссии, Венесуэлы, Гвинеи, Египта, Китая, Таиланда, Турции, ЮАР. Российская Федерация будет представлена оркестрами Минобороны России, Росгвардии, МЧС, ФСБ ФСО и МВД России. Тематическим лейтмотивом XVI Международного военно-музыкального фестиваля выбрана тема "Защитникам Отечества посвящается!". Фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября.
2024-08-23T20:01
true
PT0M26S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, белоруссия, венесуэла, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фсб, федеральная служба охраны рф (фсо россии), культура, новости культуры, видео
Культура, Видео, Россия, Белоруссия, Венесуэла, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ФСБ, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России), Культура, Новости культуры
"Спасская башня – 2024". Первый день фестиваля
На Красной площади прошла церемония открытия Международного музыкального фестиваля "Спасская башня". В этом году участниками стали коллективы из Белоруссии, Венесуэлы, Гвинеи, Египта, Китая, Таиланда, Турции, ЮАР. Российская Федерация представлена оркестрами Минобороны России, Росгвардии, МЧС, ФСБ ФСО и МВД России.
2024-08-23T20:01
true
PT0M26S
На Красной площади прошла церемония открытия Международного музыкального фестиваля "Спасская башня". В этом году участниками стали коллективы из Белоруссии, Венесуэлы, Гвинеи, Египта, Китая, Таиланда, Турции, ЮАР. Российская Федерация представлена оркестрами Минобороны России, Росгвардии, МЧС, ФСБ ФСО и МВД России.
Тематическим лейтмотивом XVI Международного военно-музыкального фестиваля выбрана тема "Защитникам Отечества посвящается!". Фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября.
КультураВидеоРоссияБелоруссияВенесуэлаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ФСБФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)КультураНовости культуры