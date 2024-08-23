https://ria.ru/20240823/spasskaya_bashnya-1968153776.html

"Спасская башня – 2024". Первый день фестиваля

"Спасская башня – 2024". Первый день фестиваля - РИА Новости, 23.08.2024

"Спасская башня – 2024". Первый день фестиваля

РИА Новости, 23.08.2024

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2024-08-23T20:01

культура

видео

россия

белоруссия

венесуэла

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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На Красной площади прошла церемония открытия Международного музыкального фестиваля "Спасская башня". В этом году участниками стали коллективы из Белоруссии, Венесуэлы, Гвинеи, Египта, Китая, Таиланда, Турции, ЮАР. Российская Федерация представлена оркестрами Минобороны России, Росгвардии, МЧС, ФСБ ФСО и МВД России.Тематическим лейтмотивом XVI Международного военно-музыкального фестиваля выбрана тема "Защитникам Отечества посвящается!". Фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября.

россия

белоруссия

венесуэла

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Спасская башня – 2024". Первый день фестиваля На Красной площади прошла церемония открытия Международного музыкального фестиваля "Спасская башня". В этом году участниками фестиваля стали коллективы из Белоруссии, Венесуэлы, Гвинеи, Египта, Китая, Таиланда, Турции, ЮАР. Российская Федерация будет представлена оркестрами Минобороны России, Росгвардии, МЧС, ФСБ ФСО и МВД России. Тематическим лейтмотивом XVI Международного военно-музыкального фестиваля выбрана тема "Защитникам Отечества посвящается!". Фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября. 2024-08-23T20:01 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

видео, россия, белоруссия, венесуэла, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фсб, федеральная служба охраны рф (фсо россии), культура, новости культуры, видео