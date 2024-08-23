https://ria.ru/20240823/spasateli-1967992348.html

В Кизеле спасли кота, придавленного глыбами после взрыва газа в доме

В Кизеле спасли кота, придавленного глыбами после взрыва газа в доме - РИА Новости, 23.08.2024

В Кизеле спасли кота, придавленного глыбами после взрыва газа в доме

Спасатели освободили кота, который сутки был зажат между обломками после взрыва газа в доме в пермском Кизеле, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:03

2024-08-23T12:03

2024-08-23T12:38

хорошие новости

происшествия

кизел

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в кизеле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967991927_0:15:960:554_1920x0_80_0_0_7ca42bbf2185d99e1cf8da54ec413a11.jpg

ПЕРМЬ, 23 авг - РИА Новости. Спасатели освободили кота, который сутки был зажат между обломками после взрыва газа в доме в пермском Кизеле, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В четверг в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. СК возбудил дело по статье о небезопасных услугах. Пострадал один человек, эвакуировано 26 жителей. Разбор конструкций на месте ЧП еще продолжается, работы будут завершены в ближайшее время. "Кот спасен спустя сутки нахождения в плену обломков после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Кизела. Из-под завалов хвостатого достали Пермские спасатели", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что перепуганный кот очень ждет встречи с хозяином и не отходит от сотрудников МЧС. Они накормили питомца и разместили в служебной машине. На снимках из салона авто видно, что шерсть животного, усы и реснички опалены, определить наличие или отсутствие других травм по фото невозможно.

https://ria.ru/20231010/kot-1901876532.html

кизел

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кизел, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в кизеле