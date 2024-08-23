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В Кизеле спасли кота, придавленного глыбами после взрыва газа в доме - РИА Новости, 23.08.2024
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Хорошие новости
 
12:03 23.08.2024 (обновлено: 12:38 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/spasateli-1967992348.html
В Кизеле спасли кота, придавленного глыбами после взрыва газа в доме
В Кизеле спасли кота, придавленного глыбами после взрыва газа в доме - РИА Новости, 23.08.2024
В Кизеле спасли кота, придавленного глыбами после взрыва газа в доме
Спасатели освободили кота, который сутки был зажат между обломками после взрыва газа в доме в пермском Кизеле, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:03
2024-08-23T12:38
хорошие новости
происшествия
кизел
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в кизеле
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ПЕРМЬ, 23 авг - РИА Новости. Спасатели освободили кота, который сутки был зажат между обломками после взрыва газа в доме в пермском Кизеле, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В четверг в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. СК возбудил дело по статье о небезопасных услугах. Пострадал один человек, эвакуировано 26 жителей. Разбор конструкций на месте ЧП еще продолжается, работы будут завершены в ближайшее время. "Кот спасен спустя сутки нахождения в плену обломков после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Кизела. Из-под завалов хвостатого достали Пермские спасатели", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что перепуганный кот очень ждет встречи с хозяином и не отходит от сотрудников МЧС. Они накормили питомца и разместили в служебной машине. На снимках из салона авто видно, что шерсть животного, усы и реснички опалены, определить наличие или отсутствие других травм по фото невозможно.
https://ria.ru/20231010/kot-1901876532.html
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происшествия, кизел, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в кизеле
Хорошие новости, Происшествия, Кизел, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Кизеле
В Кизеле спасли кота, придавленного глыбами после взрыва газа в доме

Спасатели освободили кота, зажатого между обломками в доме в пермском Кизеле

© Фото : МЧС Пермского краяКот, спасенный из жилого дома в Кизеле, где произошел взрыв газовоздушной смеси
Кот, спасенный из жилого дома в Кизеле, где произошел взрыв газовоздушной смеси - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : МЧС Пермского края
Кот, спасенный из жилого дома в Кизеле, где произошел взрыв газовоздушной смеси
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 23 авг - РИА Новости. Спасатели освободили кота, который сутки был зажат между обломками после взрыва газа в доме в пермском Кизеле, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В четверг в пермском Кизеле произошел взрыв газа в 4-этажном многоквартирном доме на улице Ленина, обрушились перекрытия между двумя верхними этажами. СК возбудил дело по статье о небезопасных услугах. Пострадал один человек, эвакуировано 26 жителей. Разбор конструкций на месте ЧП еще продолжается, работы будут завершены в ближайшее время.
«
"Кот спасен спустя сутки нахождения в плену обломков после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Кизела. Из-под завалов хвостатого достали Пермские спасатели", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что перепуганный кот очень ждет встречи с хозяином и не отходит от сотрудников МЧС. Они накормили питомца и разместили в служебной машине. На снимках из салона авто видно, что шерсть животного, усы и реснички опалены, определить наличие или отсутствие других травм по фото невозможно.
Пожарные спасли кота из квартиры в Выборге - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры
10 октября 2023, 21:12
 
Хорошие новостиПроисшествияКизелМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Кизеле
 
 
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