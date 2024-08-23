https://ria.ru/20240823/sovfed-1968177412.html
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий - РИА Новости, 23.08.2024
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев заявил о необходимости внести поправки в законодательство РФ, касающиеся... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:23
2024-08-23T23:23
2024-08-23T23:23
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев заявил о необходимости внести поправки в законодательство РФ, касающиеся раскрытия в СМИ информации в части применения новых типов вооружений и обсуждения предстоящих боевых действий. "Приобретающая постоянный характер попытка многими СМИ получать у экспертного сообщества, военных специалистов, прочих источников – а затем сразу же раскрывать информацию по новым видам вооружений России, их характеристикам, а также методам ведения боевых действий и обороны; это может оказать нам медвежью услугу, так как всё это прямиком попадает в руки потенциального противника через те же средства массовой информации. Это неправильно", - написал политик в своем Telegram-канале. По его мнению, нельзя при получении информации руководствоваться исключительно буквой закона о СМИ. "Уверен: учитывая ведущиеся боевые действия, необходимо внести соответствующие поправки в законодательство по раскрытию информации в зоне ведения боевых действий в части применяемых новых типов вооружений, а также обсуждения предстоящих боевых действий, даже если они не являются секретными", - отметил Бондарев. В погоне за информационным лидерством, получив важную или эксклюзивную информацию и торопясь её опубликовать, "СМИ сами способствуют утечке важных данных, за которыми охотится неприятель", допустил законодатель. Он также считает, что освещение материалов силового блока в стране и действий Вооруженных сил России в горячих точках "должны (осуществлять) специально прошедшие подготовку и получившие аккредитацию военные корреспонденты, а не все подряд журналисты и издания". "В данном случае, речь идет не о цензуре, а о профессиональной подаче информации, имеющей свою узконаправленную специфику и особый подход к ней", - пояснил Бондарев. Сенатор призвал экспертное сообщество, военных специалистов, чиновников, политиков, парламентариев – "быть более сдержанными при предоставлении информации по применяемому новому вооружению, их характеристикам, так же, как и при обсуждении стратегических или тактических планов и действий Вооруженных сил России".
https://ria.ru/20240312/informatsiya-1932540042.html
https://ria.ru/20240601/donbass-1949868002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, виктор бондарев, совет федерации рф, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Технологии, Россия, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Воздушно-космические силы России
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
Экс-главком ВКС Бондарев призвал внести поправки в законодательство о СМИ
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев заявил о необходимости внести поправки в законодательство РФ, касающиеся раскрытия в СМИ информации в части применения новых типов вооружений и обсуждения предстоящих боевых действий.
"Приобретающая постоянный характер попытка многими СМИ получать у экспертного сообщества, военных специалистов, прочих источников – а затем сразу же раскрывать информацию по новым видам вооружений России, их характеристикам, а также методам ведения боевых действий и обороны; это может оказать нам медвежью услугу, так как всё это прямиком попадает в руки потенциального противника через те же средства массовой информации. Это неправильно", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его мнению, нельзя при получении информации руководствоваться исключительно буквой закона о СМИ. "Уверен: учитывая ведущиеся боевые действия, необходимо внести соответствующие поправки в законодательство по раскрытию информации в зоне ведения боевых действий в части применяемых новых типов вооружений, а также обсуждения предстоящих боевых действий, даже если они не являются секретными", - отметил Бондарев.
В погоне за информационным лидерством, получив важную или эксклюзивную информацию и торопясь её опубликовать, "СМИ сами способствуют утечке важных данных, за которыми охотится неприятель", допустил законодатель.
Он также считает, что освещение материалов силового блока в стране и действий Вооруженных сил России в горячих точках "должны (осуществлять) специально прошедшие подготовку и получившие аккредитацию военные корреспонденты, а не все подряд журналисты и издания". "В данном случае, речь идет не о цензуре, а о профессиональной подаче информации, имеющей свою узконаправленную специфику и особый подход к ней", - пояснил Бондарев.
Сенатор призвал экспертное сообщество, военных специалистов, чиновников, политиков, парламентариев – "быть более сдержанными при предоставлении информации по применяемому новому вооружению, их характеристикам, так же, как и при обсуждении стратегических или тактических планов и действий Вооруженных сил России".