https://ria.ru/20240823/sovfed-1968177412.html

Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий

Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий - РИА Новости, 23.08.2024

Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев заявил о необходимости внести поправки в законодательство РФ, касающиеся... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:23

2024-08-23T23:23

2024-08-23T23:23

безопасность

технологии

россия

виктор бондарев

совет федерации рф

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев заявил о необходимости внести поправки в законодательство РФ, касающиеся раскрытия в СМИ информации в части применения новых типов вооружений и обсуждения предстоящих боевых действий. "Приобретающая постоянный характер попытка многими СМИ получать у экспертного сообщества, военных специалистов, прочих источников – а затем сразу же раскрывать информацию по новым видам вооружений России, их характеристикам, а также методам ведения боевых действий и обороны; это может оказать нам медвежью услугу, так как всё это прямиком попадает в руки потенциального противника через те же средства массовой информации. Это неправильно", - написал политик в своем Telegram-канале. По его мнению, нельзя при получении информации руководствоваться исключительно буквой закона о СМИ. "Уверен: учитывая ведущиеся боевые действия, необходимо внести соответствующие поправки в законодательство по раскрытию информации в зоне ведения боевых действий в части применяемых новых типов вооружений, а также обсуждения предстоящих боевых действий, даже если они не являются секретными", - отметил Бондарев. В погоне за информационным лидерством, получив важную или эксклюзивную информацию и торопясь её опубликовать, "СМИ сами способствуют утечке важных данных, за которыми охотится неприятель", допустил законодатель. Он также считает, что освещение материалов силового блока в стране и действий Вооруженных сил России в горячих точках "должны (осуществлять) специально прошедшие подготовку и получившие аккредитацию военные корреспонденты, а не все подряд журналисты и издания". "В данном случае, речь идет не о цензуре, а о профессиональной подаче информации, имеющей свою узконаправленную специфику и особый подход к ней", - пояснил Бондарев. Сенатор призвал экспертное сообщество, военных специалистов, чиновников, политиков, парламентариев – "быть более сдержанными при предоставлении информации по применяемому новому вооружению, их характеристикам, так же, как и при обсуждении стратегических или тактических планов и действий Вооруженных сил России".

https://ria.ru/20240312/informatsiya-1932540042.html

https://ria.ru/20240601/donbass-1949868002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, виктор бондарев, совет федерации рф, воздушно-космические силы россии