https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1968001983.html

Томские власти и Сбербанк нарастят сотрудничество в сфере ИИ

Томские власти и Сбербанк нарастят сотрудничество в сфере ИИ - РИА Новости, 23.08.2024

Томские власти и Сбербанк нарастят сотрудничество в сфере ИИ

Губернатор Томской области Владимир Мазур и первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в пятницу во время рабочей встречи в Томске... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:33

2024-08-23T12:33

2024-08-23T12:33

технологии

томская область

томск

урал

владимир мазур

сбербанк россии

российская академия наук

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ТОМСК, 23 авг – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур и первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в пятницу во время рабочей встречи в Томске договорились о наращивании сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и реальном секторе, сообщает администрация региона. Открывая встречу, Мазур отметил, что Томская область обладает мощным кадровым потенциалом в масштабе всей страны: в шести государственных университетах сегодня учится более 65 тысяч студентов, в том числе 11 тысяч иностранных студентов из почти 100 государств. В этом году академические институты Томского научного центра СО РАН и томские вузы подписали соглашение о создании первой за Уралом межуниверситетской квантовой сети. "Томский университет систем управления и радиоэлектроники одним из первых инициировал обсуждение возможностей искусственного интеллекта для решения задач кибербезопасности. Кроме того, Томская область активно работает над созданием новых кооперационных цепочек в таких отраслях, как химия, радиоэлектроника, редкоземельные металлы и глубокая деревообработка. Выстраиванию эффективной кластерной политики способствует интеграция образования, науки и производства", - сообщил губернатор на встрече. Стороны обсудили взаимодействие по уже действующим совместным проектам, таким как строительство в рамках нацпроекта "Экология" современного мусоросортировочного комплекса, где Сбер обеспечивает финансирование. Также актуально внедрение в сферу здравоохранения региона Центра управления госпитализацией пациентов с инсультами "УДАР". В его работу интегрирован сервис "КТ головного мозга", разработанный Лабораторией искусственного интеллекта Сбера и компанией СберМедИИ. "УДАР" обеспечивает максимально быструю маршрутизацию пациента с инсультом от момента вызова скорой помощи до проведения лечения, снижая уровень смертности. "Мы планируем еще активнее участвовать в образовательных и научных проектах региона. В Томске уже действует Сибирский центр изучения искусственного интеллекта — наш совместный с Томским госуниверситетом проект, который мы будем развивать. Еще одно направление совместной работы — поддержка Томской области в решении задач, которые будут работать на повышение качества жизни людей: это и строительство мусоросортировочного комплекса, и внедрение IT-решений в здравоохранении. Сбер готов помогать региону своими продуктами и компетенциями", - сказал Александр Ведяхин. Губернатор Владимир Мазур добавил, что тесная коллаборация Томкой области с госкорпорациями и крупными федеральными партнерами, такими, как Сбер, позволит эффективнее решать поставленную президентом РФ Владимиром Путиными задачу по достижению технологического суверенитета.

https://ria.ru/20240605/vedyakhin-1950578896.html

https://ria.ru/20240802/sberbank-1963760125.html

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томск

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, томская область, томск, урал, владимир мазур, сбербанк россии, российская академия наук