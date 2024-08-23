https://ria.ru/20240823/sk-1968051914.html
Один человек погиб при захвате заложников в волгоградской ИК
Один человек погиб при захвате заложников в волгоградской ИК - РИА Новости, 23.08.2024
Один человек погиб при захвате заложников в волгоградской ИК
Один человек, предварительным данным, погиб при захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:58
2024-08-23T14:58
2024-08-23T19:22
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Один человек, предварительным данным, погиб при захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону."По предварительным данным, один погибший. Информация уточняется", — сказал он.Сегодня ФСИН сообщила, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по их освобождению. Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадали четверо сотрудников УФСИН, их госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о захвате заложников в колонии в Волгоградской области. Он добавил, что планирует заслушать соображения и оценки ситуации от главы МВД Владимира Колокольцева, директора ФСБ Александра Бортникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Вадим Чередник сообщил РИА Новости, что в мае ОНК проводила проверку в ИК-19 и не выявила никаких нарушений.Он также отметил, что в колонии содержится около тысячи заключенных, но она рассчитана на большее количество мест. При этом Чередник добавил, что в целом не связывает захват заложников с условиями содержания в ИК.
https://ria.ru/20240617/sizo-1953328761.html
https://ria.ru/20240617/sizo-1953507914.html
волгоградская область
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Путин попросил доложить ему о ситуации с заложниками в колонии под Волгоградом
Путин упомянул о захвате заложников в колонии под Волгоградом и попросил доложить ему о ситуации.
2024-08-23T14:58
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РИА Новости
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происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Один человек, предварительным данным, погиб при захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону.
«
"По предварительным данным, один погибший. Информация уточняется", — сказал он.
Сегодня ФСИН сообщила, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по их освобождению.
Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадали четверо сотрудников УФСИН, их госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ.
Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о захвате заложников в колонии в Волгоградской области. Он добавил, что планирует заслушать соображения и оценки ситуации от главы МВД Владимира Колокольцева, директора ФСБ Александра Бортникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.
СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.
Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Вадим Чередник сообщил РИА Новости, что в мае ОНК проводила проверку в ИК-19 и не выявила никаких нарушений.
Он также отметил, что в колонии содержится около тысячи заключенных, но она рассчитана на большее количество мест. При этом Чередник добавил, что в целом не связывает захват заложников с условиями содержания в ИК.