https://ria.ru/20240823/sk-1968051914.html

Один человек погиб при захвате заложников в волгоградской ИК

Один человек погиб при захвате заложников в волгоградской ИК - РИА Новости, 23.08.2024

Один человек погиб при захвате заложников в волгоградской ИК

Один человек, предварительным данным, погиб при захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:58

2024-08-23T14:58

2024-08-23T19:22

происшествия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в волгоградской колонии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Один человек, предварительным данным, погиб при захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону."По предварительным данным, один погибший. Информация уточняется", — сказал он.Сегодня ФСИН сообщила, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по их освобождению. Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадали четверо сотрудников УФСИН, их госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о захвате заложников в колонии в Волгоградской области. Он добавил, что планирует заслушать соображения и оценки ситуации от главы МВД Владимира Колокольцева, директора ФСБ Александра Бортникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Вадим Чередник сообщил РИА Новости, что в мае ОНК проводила проверку в ИК-19 и не выявила никаких нарушений.Он также отметил, что в колонии содержится около тысячи заключенных, но она рассчитана на большее количество мест. При этом Чередник добавил, что в целом не связывает захват заложников с условиями содержания в ИК.

https://ria.ru/20240617/sizo-1953328761.html

https://ria.ru/20240617/sizo-1953507914.html

волгоградская область

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Путин попросил доложить ему о ситуации с заложниками в колонии под Волгоградом Путин упомянул о захвате заложников в колонии под Волгоградом и попросил доложить ему о ситуации. 2024-08-23T14:58 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии