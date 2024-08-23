https://ria.ru/20240823/situatsiya-1968176359.html

Главы МВД России и Таджикистана обсудили ситуацию с ЧП в волгоградской ИК

Главы МВД России и Таджикистана обсудили ситуацию с ЧП в волгоградской ИК - РИА Новости, 23.08.2024

Главы МВД России и Таджикистана обсудили ситуацию с ЧП в волгоградской ИК

Министры внутренних дел России и Таджикистана Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода обсудили по телефону ситуацию вокруг захвата заложников в исправительном... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:09

2024-08-23T23:09

2024-08-23T23:09

происшествия

волгоградская область

россия

таджикистан

владимир колокольцев

рамазон рахимзода

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968135933_0:87:1081:695_1920x0_80_0_0_5ab2a4fee302a2b3ba4955a5207d376a.jpg

ДУШАНБЕ, 23 авг – РИА Новости. Министры внутренних дел России и Таджикистана Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода обсудили по телефону ситуацию вокруг захвата заложников в исправительном учреждении в Волгоградской области, сообщает пресс-центр правоохранительного ведомства Таджикистана. Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело. "Главы МВД двух стран обсудили по телефону ситуацию вокруг захвата заложников в исправительном учреждении в Волгоградской области и договорились срочно принять необходимые меры для выявления и задержания других членов террористической организации, совершившей это преступление, и провести совместные оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html

волгоградская область

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, россия, таджикистан, владимир колокольцев, рамазон рахимзода, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии