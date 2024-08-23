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Главы МВД России и Таджикистана обсудили ситуацию с ЧП в волгоградской ИК - РИА Новости, 23.08.2024
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23:09 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/situatsiya-1968176359.html
Главы МВД России и Таджикистана обсудили ситуацию с ЧП в волгоградской ИК
Главы МВД России и Таджикистана обсудили ситуацию с ЧП в волгоградской ИК - РИА Новости, 23.08.2024
Главы МВД России и Таджикистана обсудили ситуацию с ЧП в волгоградской ИК
Министры внутренних дел России и Таджикистана Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода обсудили по телефону ситуацию вокруг захвата заложников в исправительном... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:09
2024-08-23T23:09
происшествия
волгоградская область
россия
таджикистан
владимир колокольцев
рамазон рахимзода
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ДУШАНБЕ, 23 авг – РИА Новости. Министры внутренних дел России и Таджикистана Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода обсудили по телефону ситуацию вокруг захвата заложников в исправительном учреждении в Волгоградской области, сообщает пресс-центр правоохранительного ведомства Таджикистана. Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело. "Главы МВД двух стран обсудили по телефону ситуацию вокруг захвата заложников в исправительном учреждении в Волгоградской области и договорились срочно принять необходимые меры для выявления и задержания других членов террористической организации, совершившей это преступление, и провести совместные оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
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происшествия, волгоградская область, россия, таджикистан, владимир колокольцев, рамазон рахимзода, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Таджикистан, Владимир Колокольцев, Рамазон Рахимзода, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
Главы МВД России и Таджикистана обсудили ситуацию с ЧП в волгоградской ИК

Главы МВД России и Таджикистана обсудили ситуацию с захватом заложников в ИК-19

© РосгвардияОбстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Росгвардия
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 23 авг – РИА Новости. Министры внутренних дел России и Таджикистана Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода обсудили по телефону ситуацию вокруг захвата заложников в исправительном учреждении в Волгоградской области, сообщает пресс-центр правоохранительного ведомства Таджикистана.
Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.
«
"Главы МВД двух стран обсудили по телефону ситуацию вокруг захвата заложников в исправительном учреждении в Волгоградской области и договорились срочно принять необходимые меры для выявления и задержания других членов террористической организации, совершившей это преступление, и провести совместные оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19
Вчера, 16:28
 
ПроисшествияВолгоградская областьРоссияТаджикистанВладимир КолокольцевРамазон РахимзодаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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