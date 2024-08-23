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Путину доложили о ситуации в колонии в Волгограде
Путину доложили о ситуации в колонии в Волгограде - РИА Новости, 23.08.2024
Путину доложили о ситуации в колонии в Волгограде
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщил, что директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:04
2024-08-23T15:04
2024-08-23T15:20
волгоград
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщил, что директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в колонии в Волгоградской области."Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области", - сказал Путин в начале совещания в пятницу. Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению. СК возбудил уголовное дело. Как сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону, один человек, предварительным данным, погиб при захвате заложников.
https://ria.ru/20240823/ik-19-1968037393.html
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волгоград, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, захват заложников в волгоградской колонии
Волгоград, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Владимир Путин, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Захват заложников в волгоградской колонии
Путину доложили о ситуации в колонии в Волгограде
Начальник ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии в Волгограде