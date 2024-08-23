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Благотворительный фонд оплатил штрафы за отца Киркорова - РИА Новости, 23.08.2024
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12:37 23.08.2024 (обновлено: 12:55 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/shtraf-1968003542.html
Благотворительный фонд оплатил штрафы за отца Киркорова
Благотворительный фонд оплатил штрафы за отца Киркорова - РИА Новости, 23.08.2024
Благотворительный фонд оплатил штрафы за отца Киркорова
Благотворительное объединение "Будущее городов России" выплатило штраф в размере 34 тысячи рублей за отца артиста Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:37
2024-08-23T12:55
авто
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филипп киркоров
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Благотворительное объединение "Будущее городов России" выплатило штраф в размере 34 тысячи рублей за отца артиста Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова в отношении которого было возбуждено производство о неуплате штрафов за ПДД, ранее Киркоров-старший передал им машину в пользование, заявила РИА Новости президент благотворительного фонда ресоциализации "Мы рядом" Ольга Лукманова. "В свои 92 года, Бедрос Киркоров, продолжает заниматься благотворительной деятельностью, он передал 4 месяца назад свой автомобиль "Лексус" во временное пользование объединению "Будущее городов России" в которое входят: Фонд А.П. Маресьева "Инвалиды Великой Отечественной войны", БФ ресоциализации "Мы рядом". Машина использовалась для перевозки гуманитарных грузов, когда Бедрос узнал про штраф, он предложил свою помощь по оплате, штраф уже погашен", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что машина была передана на неопределённый срок и будет возвращена, как только она ему потребуется. "Lexus 2017 года выпуска - не единственная его машина," в ближайшее время он передаст нашим Фондам микроавтобус Mercedes", - сообщила Лукманова. Согласно данным портала мировых судей города Москвы, суд зарегистрировал административное дело на народного артиста РФ Бедроса Киркорова, по которому ему может грозить административный арест за уклонение от уплаты штрафа. Вменяемая отцу Филиппа Киркорова статья подразумевает уклонение от исполнения административного наказания, а именно: неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом. За что 92-летний артист получил штраф и в каком размере, не указано. Возможно, речь идет о штрафе за превышение скорости.
https://ria.ru/20240822/kirkorov-1967708479.html
https://ria.ru/20240122/kirkorov-1922732377.html
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авто, москва, россия, филипп киркоров, бедрос киркоров, mercedes
Авто, Москва, Россия, Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров, Mercedes
Благотворительный фонд оплатил штрафы за отца Киркорова

Фонд "Будущее городов России" выплатил 34 тысячи рублей за отца Киркорова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Бедрос Киркоров
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец Бедрос Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Благотворительное объединение "Будущее городов России" выплатило штраф в размере 34 тысячи рублей за отца артиста Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова в отношении которого было возбуждено производство о неуплате штрафов за ПДД, ранее Киркоров-старший передал им машину в пользование, заявила РИА Новости президент благотворительного фонда ресоциализации "Мы рядом" Ольга Лукманова.
"В свои 92 года, Бедрос Киркоров, продолжает заниматься благотворительной деятельностью, он передал 4 месяца назад свой автомобиль "Лексус" во временное пользование объединению "Будущее городов России" в которое входят: Фонд А.П. Маресьева "Инвалиды Великой Отечественной войны", БФ ресоциализации "Мы рядом". Машина использовалась для перевозки гуманитарных грузов, когда Бедрос узнал про штраф, он предложил свою помощь по оплате, штраф уже погашен", - сказала собеседница агентства.
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
На Бедроса Киркорова завели дело за неоплату штрафа
22 августа, 09:17
Она добавила, что машина была передана на неопределённый срок и будет возвращена, как только она ему потребуется.
"Lexus 2017 года выпуска - не единственная его машина," в ближайшее время он передаст нашим Фондам микроавтобус Mercedes", - сообщила Лукманова.
Согласно данным портала мировых судей города Москвы, суд зарегистрировал административное дело на народного артиста РФ Бедроса Киркорова, по которому ему может грозить административный арест за уклонение от уплаты штрафа. Вменяемая отцу Филиппа Киркорова статья подразумевает уклонение от исполнения административного наказания, а именно: неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом. За что 92-летний артист получил штраф и в каком размере, не указано. Возможно, речь идет о штрафе за превышение скорости.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
С Киркорова взыскали около восьми миллионов рублей задолженности по налогам
22 января, 11:57
 
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