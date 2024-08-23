https://ria.ru/20240823/shtraf-1968003542.html

Благотворительный фонд оплатил штрафы за отца Киркорова

Благотворительный фонд оплатил штрафы за отца Киркорова - РИА Новости, 23.08.2024

Благотворительный фонд оплатил штрафы за отца Киркорова

Благотворительное объединение "Будущее городов России" выплатило штраф в размере 34 тысячи рублей за отца артиста Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:37

2024-08-23T12:37

2024-08-23T12:55

авто

москва

россия

филипп киркоров

бедрос киркоров

mercedes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869632469_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_ecc326ec1edac3193380d42448eecb3e.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Благотворительное объединение "Будущее городов России" выплатило штраф в размере 34 тысячи рублей за отца артиста Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова в отношении которого было возбуждено производство о неуплате штрафов за ПДД, ранее Киркоров-старший передал им машину в пользование, заявила РИА Новости президент благотворительного фонда ресоциализации "Мы рядом" Ольга Лукманова. "В свои 92 года, Бедрос Киркоров, продолжает заниматься благотворительной деятельностью, он передал 4 месяца назад свой автомобиль "Лексус" во временное пользование объединению "Будущее городов России" в которое входят: Фонд А.П. Маресьева "Инвалиды Великой Отечественной войны", БФ ресоциализации "Мы рядом". Машина использовалась для перевозки гуманитарных грузов, когда Бедрос узнал про штраф, он предложил свою помощь по оплате, штраф уже погашен", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что машина была передана на неопределённый срок и будет возвращена, как только она ему потребуется. "Lexus 2017 года выпуска - не единственная его машина," в ближайшее время он передаст нашим Фондам микроавтобус Mercedes", - сообщила Лукманова. Согласно данным портала мировых судей города Москвы, суд зарегистрировал административное дело на народного артиста РФ Бедроса Киркорова, по которому ему может грозить административный арест за уклонение от уплаты штрафа. Вменяемая отцу Филиппа Киркорова статья подразумевает уклонение от исполнения административного наказания, а именно: неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом. За что 92-летний артист получил штраф и в каком размере, не указано. Возможно, речь идет о штрафе за превышение скорости.

https://ria.ru/20240822/kirkorov-1967708479.html

https://ria.ru/20240122/kirkorov-1922732377.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, москва, россия, филипп киркоров, бедрос киркоров, mercedes