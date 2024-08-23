https://ria.ru/20240823/shmidt-1968127126.html

В Польше начали розыск выехавшего в Минск судьи по еще одному делу

В Польше начали розыск выехавшего в Минск судьи по еще одному делу - РИА Новости, 23.08.2024

В Польше начали розыск выехавшего в Минск судьи по еще одному делу

Польская прокуратура инициировала розыск выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта по еще одному уголовному делу, сообщает окружная прокуратура Вроцлава. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:08

2024-08-23T18:08

2024-08-23T18:08

в мире

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томаш шмидт (судья)

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ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Польская прокуратура инициировала розыск выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта по еще одному уголовному делу, сообщает окружная прокуратура Вроцлава. Ранее польские СМИ сообщали, что в 2019 году Шмидт был фигурантом так называемой хейтерской аферы. Ее участники распространяли в интернете материалы, дискредитирующие польских судей, которые выступали против ограничения независимости судебной системы страны. В 2022 году Шмидт публично признал свое участие в "хейтерской афере" и извинился перед пострадавшими. "В ходе расследования так называемого "хейтерского дела" прокурор направил в суд ходатайство о применении временного ареста к бывшему судье - Томашу Ш., подозреваемому в совершении преступлений в рамках организованной преступной группы, члены которой действовали в ущерб судьям судов общего назначения, в первую очередь сосредоточенным в ассоциации польских судей Iustitia", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках расследования воеводская прокуратура во Вроцлаве изучает "действия ряда государственных должностных лиц, в том числе из министерства юстиции, которые, используя свои функции и занимаемые должности в системе правосудия, совершали преступления, связанные с несанкционированной обработкой персональных данных судей, содержащихся в различных видах служебных документов, а также раскрывали третьим лицам информацию, полученную в ходе выполнения служебных обязанностей". "Эта информация, в частности, передавалась журналистам для публикации, разглашалась в социальных сетях, где публиковались оскорбительные и клеветнические материалы... Члены группы также превышали свои полномочия, проводя процедуры, направленные на инициирование дисциплинарных разбирательств в отношении потерпевших судей", - говорится в сообщении. Прокурора пояснила, что ходатайствует о применении временного ареста в отношении Шмидта, "поскольку необходимо инициировать розыск подозреваемого с помощью ордера на розыск в связи с тем, что в настоящее время он не находится по месту жительства, скрываясь от правоохранительных органов на территории Белоруссии". Ранее Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Шмидта. В мае судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в белорусской столице, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.

https://ria.ru/20240605/shmidt-1950652446.html

https://ria.ru/20240724/eks-sudja-1961790821.html

https://ria.ru/20240814/komissija-1966122304.html

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в мире, белоруссия, томаш шмидт (судья), польша