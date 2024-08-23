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В Польше начали розыск выехавшего в Минск судьи по еще одному делу - РИА Новости, 23.08.2024
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18:08 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/shmidt-1968127126.html
В Польше начали розыск выехавшего в Минск судьи по еще одному делу
В Польше начали розыск выехавшего в Минск судьи по еще одному делу - РИА Новости, 23.08.2024
В Польше начали розыск выехавшего в Минск судьи по еще одному делу
Польская прокуратура инициировала розыск выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта по еще одному уголовному делу, сообщает окружная прокуратура Вроцлава. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:08
2024-08-23T18:08
в мире
белоруссия
томаш шмидт (судья)
польша
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ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Польская прокуратура инициировала розыск выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта по еще одному уголовному делу, сообщает окружная прокуратура Вроцлава. Ранее польские СМИ сообщали, что в 2019 году Шмидт был фигурантом так называемой хейтерской аферы. Ее участники распространяли в интернете материалы, дискредитирующие польских судей, которые выступали против ограничения независимости судебной системы страны. В 2022 году Шмидт публично признал свое участие в "хейтерской афере" и извинился перед пострадавшими. "В ходе расследования так называемого "хейтерского дела" прокурор направил в суд ходатайство о применении временного ареста к бывшему судье - Томашу Ш., подозреваемому в совершении преступлений в рамках организованной преступной группы, члены которой действовали в ущерб судьям судов общего назначения, в первую очередь сосредоточенным в ассоциации польских судей Iustitia", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках расследования воеводская прокуратура во Вроцлаве изучает "действия ряда государственных должностных лиц, в том числе из министерства юстиции, которые, используя свои функции и занимаемые должности в системе правосудия, совершали преступления, связанные с несанкционированной обработкой персональных данных судей, содержащихся в различных видах служебных документов, а также раскрывали третьим лицам информацию, полученную в ходе выполнения служебных обязанностей". "Эта информация, в частности, передавалась журналистам для публикации, разглашалась в социальных сетях, где публиковались оскорбительные и клеветнические материалы... Члены группы также превышали свои полномочия, проводя процедуры, направленные на инициирование дисциплинарных разбирательств в отношении потерпевших судей", - говорится в сообщении. Прокурора пояснила, что ходатайствует о применении временного ареста в отношении Шмидта, "поскольку необходимо инициировать розыск подозреваемого с помощью ордера на розыск в связи с тем, что в настоящее время он не находится по месту жительства, скрываясь от правоохранительных органов на территории Белоруссии". Ранее Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Шмидта. В мае судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в белорусской столице, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
https://ria.ru/20240605/shmidt-1950652446.html
https://ria.ru/20240724/eks-sudja-1961790821.html
https://ria.ru/20240814/komissija-1966122304.html
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в мире, белоруссия, томаш шмидт (судья), польша
В мире, Белоруссия, Томаш Шмидт (судья), Польша
В Польше начали розыск выехавшего в Минск судьи по еще одному делу

Польская прокуратура инициировала розыск судьи Шмидта по еще одному делу

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Польская прокуратура инициировала розыск выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта по еще одному уголовному делу, сообщает окружная прокуратура Вроцлава.
Ранее польские СМИ сообщали, что в 2019 году Шмидт был фигурантом так называемой хейтерской аферы. Ее участники распространяли в интернете материалы, дискредитирующие польских судей, которые выступали против ограничения независимости судебной системы страны. В 2022 году Шмидт публично признал свое участие в "хейтерской афере" и извинился перед пострадавшими.
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"В ходе расследования так называемого "хейтерского дела" прокурор направил в суд ходатайство о применении временного ареста к бывшему судье - Томашу Ш., подозреваемому в совершении преступлений в рамках организованной преступной группы, члены которой действовали в ущерб судьям судов общего назначения, в первую очередь сосредоточенным в ассоциации польских судей Iustitia", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках расследования воеводская прокуратура во Вроцлаве изучает "действия ряда государственных должностных лиц, в том числе из министерства юстиции, которые, используя свои функции и занимаемые должности в системе правосудия, совершали преступления, связанные с несанкционированной обработкой персональных данных судей, содержащихся в различных видах служебных документов, а также раскрывали третьим лицам информацию, полученную в ходе выполнения служебных обязанностей".
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"Эта информация, в частности, передавалась журналистам для публикации, разглашалась в социальных сетях, где публиковались оскорбительные и клеветнические материалы... Члены группы также превышали свои полномочия, проводя процедуры, направленные на инициирование дисциплинарных разбирательств в отношении потерпевших судей", - говорится в сообщении.
Прокурора пояснила, что ходатайствует о применении временного ареста в отношении Шмидта, "поскольку необходимо инициировать розыск подозреваемого с помощью ордера на розыск в связи с тем, что в настоящее время он не находится по месту жительства, скрываясь от правоохранительных органов на территории Белоруссии".
Ранее Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Шмидта.
В мае судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в белорусской столице, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
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