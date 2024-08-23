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Shaman попросили направить гонорар за концерт пострадавшим от паводков
Shaman попросили направить гонорар за концерт пострадавшим от паводков - РИА Новости, 23.08.2024
Shaman попросили направить гонорар за концерт пострадавшим от паводков
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman) с предложением направить гонорар за... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:19
2024-08-23T12:19
2024-08-23T12:28
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman) с предложением направить гонорар за выступление на Дне города Оренбурга из городского бюджета пострадавшим от паводков, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Убедительно просим Вас, уважаемый Ярослав Юрьевич, постараться при участии в таких, безусловно, нужных и важных мероприятиях не допускать обстоятельств, при которых Вас вовлекают в различного рода ситуации, вызывающие крайнюю степень раздражения и недовольства наших сограждан. Предлагаем Вам рассмотреть возможность проведения благотворительного концерта в рамках праздничных мероприятий 30 августа 2024 года, а также направления средств, выделенных на оплату Вашего гонорара администрацией Оренбурга из городского бюджета, пострадавшим от паводка", - сказано в документе. Останина в обращении отмечает, что ей, как депутату от региона, поступают обращения, в которых массово выражают претензии действиям властей города, выделивших 16 миллионов рублей на оплату гонорара артиста из городского бюджета. "В то время как сам Оренбург и вся область до сих пор продолжают переживать катастрофические последствия разрушительного весеннего паводка, еще не все пострадавшие жители получили компенсацию за утраченное жилье и имущество, не восстановлена разрушенная инфраструктура, большое число других острых проблем требует безотлагательного решения", - подчеркивается в письме. Из документа следует, что комитет Госдумы по защите семьи также считает подобные траты из городского бюджета "непозволительной роскошью в столь непростое для региона время".
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общество, жилье, оренбург, госдума рф
Культура, Общество, Жилье, Оренбург, Госдума РФ
Shaman попросили направить гонорар за концерт пострадавшим от паводков
Депутат Останина предложила Дронову направить гонорар пострадавшим от паводков
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову (Shaman) с предложением направить гонорар за выступление на Дне города Оренбурга из городского бюджета пострадавшим от паводков, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Убедительно просим Вас, уважаемый Ярослав Юрьевич, постараться при участии в таких, безусловно, нужных и важных мероприятиях не допускать обстоятельств, при которых Вас вовлекают в различного рода ситуации, вызывающие крайнюю степень раздражения и недовольства наших сограждан. Предлагаем Вам рассмотреть возможность проведения благотворительного концерта в рамках праздничных мероприятий 30 августа 2024 года, а также направления средств, выделенных на оплату Вашего гонорара администрацией Оренбурга из городского бюджета, пострадавшим от паводка", - сказано в документе.
Останина в обращении отмечает, что ей, как депутату от региона, поступают обращения, в которых массово выражают претензии действиям властей города, выделивших 16 миллионов рублей на оплату гонорара артиста из городского бюджета.
"В то время как сам Оренбург и вся область до сих пор продолжают переживать катастрофические последствия разрушительного весеннего паводка, еще не все пострадавшие жители получили компенсацию за утраченное жилье и имущество, не восстановлена разрушенная инфраструктура, большое число других острых проблем требует безотлагательного решения", - подчеркивается в письме.
Из документа следует, что комитет Госдумы по защите семьи также считает подобные траты из городского бюджета "непозволительной роскошью в столь непростое для региона время".