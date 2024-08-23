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Патриарх Сербский направил письмо поддержки канонической УПЦ - РИА Новости, 23.08.2024
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Религия
 
14:20 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/serbiya-1968034758.html
Патриарх Сербский направил письмо поддержки канонической УПЦ
Патриарх Сербский направил письмо поддержки канонической УПЦ - РИА Новости, 23.08.2024
Патриарх Сербский направил письмо поддержки канонической УПЦ
Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий направил письмо поддержки митрополиту Киевскому Онуфрию и всей канонической Украинской православной... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:20
2024-08-23T14:20
религия
украина
киев
хорватия
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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БЕЛГРАД, 23 авг – РИА Новости. Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий направил письмо поддержки митрополиту Киевскому Онуфрию и всей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается на сайте СПЦ. "Патриарх Порфирий направил письмо решительной и безграничной поддержки митрополиту Киевскому и всей Украины Онуфрию в связи с принятием закона о защите конституционного порядка в сфере деятельности религиозных организаций верховной радой в Киеве. Порфирий в письме отмечает, что в СПЦ с глубоким огорчением принята весть о том, что парламент в Киеве принял закон, которым предусмотрен запрет деятельности автономной УПЦ", - говорится в сообщении. Предстоятель Сербской церкви напомнил, что и она в ходе Второй мировой войны подвергалась гонениям со стороны "тоталитарного преступного фашистского режима марионеточного государства" (Независимого государства Хорватия в 1941-1945 годах). Принятый в Киеве документ, по его словам, узаконивает гонения на духовенство и прихожан УПЦ, отъем ее собственности и возвращает украинское общество "во времена римских гонений на Церковь Христову". "Но чтобы трагедия была еще большей, сегодня сестринскую церковь на Украине притесняет декларативно демократическая власть, которую составляют ее соотечественники, что делает ситуацию еще более тяжелой и несравненно более абсурдной… С трепетом в сердце, дорогие братья во Христе, ощущаем, что на примере УПЦ вводится новый тоталитаризм", - цитирует СПЦ своего предстоятеля, который также указал, что сербское духовенство и верующие молятся за вразумление украинских властей и возвращение их "от безумия к познанию справедливости и истины" ради мира и согласия на Украине. Украинский парламент ранее принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
https://ria.ru/20240823/religiya-1967983443.html
https://ria.ru/20240427/svyaschennik-1942652231.html
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украина, киев, хорватия, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Хорватия, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Патриарх Сербский направил письмо поддержки канонической УПЦ

Патриарх Порфирий направил письмо поддержки митрополиту Киевскому Онуфрию

© РИА Новости / Олег Иванов | Перейти в медиабанкПатриарх Сербский Порфирий
Патриарх Сербский Порфирий - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Олег Иванов
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Патриарх Сербский Порфирий . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 авг – РИА Новости. Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий направил письмо поддержки митрополиту Киевскому Онуфрию и всей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается на сайте СПЦ.
"Патриарх Порфирий направил письмо решительной и безграничной поддержки митрополиту Киевскому и всей Украины Онуфрию в связи с принятием закона о защите конституционного порядка в сфере деятельности религиозных организаций верховной радой в Киеве. Порфирий в письме отмечает, что в СПЦ с глубоким огорчением принята весть о том, что парламент в Киеве принял закон, которым предусмотрен запрет деятельности автономной УПЦ", - говорится в сообщении.
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецц - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Глава католиков России прокомментировал запрет УПЦ на Украине
Вчера, 11:31
Предстоятель Сербской церкви напомнил, что и она в ходе Второй мировой войны подвергалась гонениям со стороны "тоталитарного преступного фашистского режима марионеточного государства" (Независимого государства Хорватия в 1941-1945 годах). Принятый в Киеве документ, по его словам, узаконивает гонения на духовенство и прихожан УПЦ, отъем ее собственности и возвращает украинское общество "во времена римских гонений на Церковь Христову".
"Но чтобы трагедия была еще большей, сегодня сестринскую церковь на Украине притесняет декларативно демократическая власть, которую составляют ее соотечественники, что делает ситуацию еще более тяжелой и несравненно более абсурдной… С трепетом в сердце, дорогие братья во Христе, ощущаем, что на примере УПЦ вводится новый тоталитаризм", - цитирует СПЦ своего предстоятеля, который также указал, что сербское духовенство и верующие молятся за вразумление украинских властей и возвращение их "от безумия к познанию справедливости и истины" ради мира и согласия на Украине.
Украинский парламент ранее принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
На Западе уже говорят о преследовании церкви на Украине, сообщил священник
27 апреля, 03:05
 
РелигияУкраинаКиевХорватияУкраинская православная церковьРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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