https://ria.ru/20240823/serbiya-1968034758.html

Патриарх Сербский направил письмо поддержки канонической УПЦ

Патриарх Сербский направил письмо поддержки канонической УПЦ - РИА Новости, 23.08.2024

Патриарх Сербский направил письмо поддержки канонической УПЦ

Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий направил письмо поддержки митрополиту Киевскому Онуфрию и всей канонической Украинской православной... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:20

2024-08-23T14:20

2024-08-23T14:20

религия

украина

киев

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украинская православная церковь

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

религия

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БЕЛГРАД, 23 авг – РИА Новости. Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий направил письмо поддержки митрополиту Киевскому Онуфрию и всей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается на сайте СПЦ. "Патриарх Порфирий направил письмо решительной и безграничной поддержки митрополиту Киевскому и всей Украины Онуфрию в связи с принятием закона о защите конституционного порядка в сфере деятельности религиозных организаций верховной радой в Киеве. Порфирий в письме отмечает, что в СПЦ с глубоким огорчением принята весть о том, что парламент в Киеве принял закон, которым предусмотрен запрет деятельности автономной УПЦ", - говорится в сообщении. Предстоятель Сербской церкви напомнил, что и она в ходе Второй мировой войны подвергалась гонениям со стороны "тоталитарного преступного фашистского режима марионеточного государства" (Независимого государства Хорватия в 1941-1945 годах). Принятый в Киеве документ, по его словам, узаконивает гонения на духовенство и прихожан УПЦ, отъем ее собственности и возвращает украинское общество "во времена римских гонений на Церковь Христову". "Но чтобы трагедия была еще большей, сегодня сестринскую церковь на Украине притесняет декларативно демократическая власть, которую составляют ее соотечественники, что делает ситуацию еще более тяжелой и несравненно более абсурдной… С трепетом в сердце, дорогие братья во Христе, ощущаем, что на примере УПЦ вводится новый тоталитаризм", - цитирует СПЦ своего предстоятеля, который также указал, что сербское духовенство и верующие молятся за вразумление украинских властей и возвращение их "от безумия к познанию справедливости и истины" ради мира и согласия на Украине. Украинский парламент ранее принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

https://ria.ru/20240823/religiya-1967983443.html

https://ria.ru/20240427/svyaschennik-1942652231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, хорватия, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия