https://ria.ru/20240823/samolet-1968024909.html

Самолет Finnair не смог сесть в Йоэнсуу из-за сбоев GPS

Самолет Finnair не смог сесть в Йоэнсуу из-за сбоев GPS - РИА Новости, 23.08.2024

Самолет Finnair не смог сесть в Йоэнсуу из-за сбоев GPS

Самолет авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки, из-за сбоев GPS не смог приземлиться в финском Йоэнсуу, находящемся в 70 километрах от границы с Россией,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:50

2024-08-23T13:50

2024-08-23T13:50

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йоэнсуу

хельсинки

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gps

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки, из-за сбоев GPS не смог приземлиться в финском Йоэнсуу, находящемся в 70 километрах от границы с Россией, заявила РИА Новости представитель отдела по связям с общественностью Мари Канерва. "Сегодня наш рейс AY341 из Хельсинки в Йоэнсуу не смог приземлиться в аэропорту Йоэнсуу из-за помех GPS и вернулся обратно в Хельсинки. Оба рейса AY341 Хельсинки-Йоэнсуу и обратный рейс AY342 Йоэнсуу-Хельсинки были отменены. Пассажиры отмененных рейсов были пересажены на следующий рейс в Йоэнсуу", - сказала она. Финляндия, которая в 2023 году стала членом НАТО, уже неоднократно пыталась обвинить Россию в том, что та якобы причастна к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти Прибалтики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики стоит направить в министерство транспорта РФ, поскольку оно занимается вопросами российской авиационной безопасности.

https://ria.ru/20240815/samolet-1966525153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, йоэнсуу, хельсинки, дмитрий песков, finnair, нато, gps