Самолет Finnair не смог сесть в Йоэнсуу из-за сбоев GPS
Самолет Finnair не смог сесть в Йоэнсуу вблизи границы России из-за сбоев GPS
© Фото : предоставлено авиакомпанией FinnairСамолет авиакомпании Finair
© Фото : предоставлено авиакомпанией Finnair
Самолет авиакомпании Finair. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки, из-за сбоев GPS не смог приземлиться в финском Йоэнсуу, находящемся в 70 километрах от границы с Россией, заявила РИА Новости представитель отдела по связям с общественностью Мари Канерва.
"Сегодня наш рейс AY341 из Хельсинки в Йоэнсуу не смог приземлиться в аэропорту Йоэнсуу из-за помех GPS и вернулся обратно в Хельсинки. Оба рейса AY341 Хельсинки-Йоэнсуу и обратный рейс AY342 Йоэнсуу-Хельсинки были отменены. Пассажиры отмененных рейсов были пересажены на следующий рейс в Йоэнсуу", - сказала она.
Финляндия, которая в 2023 году стала членом НАТО, уже неоднократно пыталась обвинить Россию в том, что та якобы причастна к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти Прибалтики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики стоит направить в министерство транспорта РФ, поскольку оно занимается вопросами российской авиационной безопасности.
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