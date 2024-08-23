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Сальдо заявил о подготовке ВСУ к нападению с Черного моря

Сальдо заявил о подготовке ВСУ к нападению с Черного моря - РИА Новости, 24.08.2024

Сальдо заявил о подготовке ВСУ к нападению с Черного моря

губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-23T23:44

2024-08-23T23:44

2024-08-24T00:36

специальная военная операция на украине

черное море

вооруженные силы украины

владимир сальдо

в мире

киев

херсонская область

нато

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВСУ готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении 24 августа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Глава региона уточнил со ссылкой на данные подполья о скоплении боевой техники ВСУ, преимущественно западного производства, с целью наступления с Черного моря. По полученной информации, среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов.Сальдо не исключил, что ВСУ попытаются высадиться со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую косы для того, чтобы установить флаги и "показать Западу" якобы закрепление в Херсонской области.По словам Сальдо, координацией этого кровавого плана занимаются силы специальных операций НАТО.Как отметил губернатор, для провокации выбрана символичная дата в виде дня независимости Украины."Ради очередной медийной акции Киев готов бросить на смерть множество своих солдат, сотни, а может и тысячи, из которых гарантированно будут убиты", — добавил Сальдо, отметив, что российские бойцы готовы встретить противника и дать ему отпор.

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https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

черное море

киев

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

черное море, вооруженные силы украины, владимир сальдо, в мире, киев, херсонская область , нато