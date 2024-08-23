https://ria.ru/20240823/saldo-1968179658.html
Сальдо заявил о подготовке ВСУ к нападению с Черного моря
Сальдо заявил о подготовке ВСУ к нападению с Черного моря - РИА Новости, 24.08.2024
Сальдо заявил о подготовке ВСУ к нападению с Черного моря
губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-23T23:44
2024-08-23T23:44
2024-08-24T00:36
специальная военная операция на украине
черное море
вооруженные силы украины
владимир сальдо
в мире
киев
херсонская область
нато
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ВСУ готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении 24 августа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Глава региона уточнил со ссылкой на данные подполья о скоплении боевой техники ВСУ, преимущественно западного производства, с целью наступления с Черного моря. По полученной информации, среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов.Сальдо не исключил, что ВСУ попытаются высадиться со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую косы для того, чтобы установить флаги и "показать Западу" якобы закрепление в Херсонской области.По словам Сальдо, координацией этого кровавого плана занимаются силы специальных операций НАТО.Как отметил губернатор, для провокации выбрана символичная дата в виде дня независимости Украины."Ради очередной медийной акции Киев готов бросить на смерть множество своих солдат, сотни, а может и тысячи, из которых гарантированно будут убиты", — добавил Сальдо, отметив, что российские бойцы готовы встретить противника и дать ему отпор.
https://ria.ru/20240817/sleboda-1966785988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, вооруженные силы украины, владимир сальдо, в мире, киев, херсонская область , нато
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, В мире, Киев, Херсонская область , НАТО
Сальдо заявил о подготовке ВСУ к нападению с Черного моря
Сальдо: ВСУ готовятся к нападению на херсонском направлении с Черного моря
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
ВСУ готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении 24 августа, сообщил
в своем Telegram-канале
губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Глава региона уточнил со ссылкой на данные подполья о скоплении боевой техники ВСУ, преимущественно западного производства, с целью наступления с Черного моря. По полученной информации, среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов.
Сальдо не исключил, что ВСУ попытаются высадиться со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую косы для того, чтобы установить флаги и "показать Западу" якобы закрепление в Херсонской области.
По словам Сальдо, координацией этого кровавого плана занимаются силы специальных операций НАТО
.
Как отметил губернатор, для провокации выбрана символичная дата в виде дня независимости Украины.
"Ради очередной медийной акции Киев готов бросить на смерть множество своих солдат, сотни, а может и тысячи, из которых гарантированно будут убиты", — добавил Сальдо, отметив, что российские бойцы готовы встретить противника и дать ему отпор.