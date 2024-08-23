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Как на картинах: в "Царицыне" открылся фестиваль исторических садов - РИА Новости, 23.08.2024
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Культура
 
14:40 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/sady-1968029878.html
Как на картинах: в "Царицыне" открылся фестиваль исторических садов
Как на картинах: в "Царицыне" открылся фестиваль исторических садов - РИА Новости, 23.08.2024
Как на картинах: в "Царицыне" открылся фестиваль исторических садов
С 23 августа по 1 сентября в "Царицыне" проходит фестиваль исторических садов. Посетители увидят семнадцать ландшафтных экспозиций, созданных дизайнерами по... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:40
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. С 23 августа по 1 сентября в "Царицыне" проходит фестиваль исторических садов. Посетители увидят семнадцать ландшафтных экспозиций, созданных дизайнерами по мотивам произведений искусства. О самых интересных проектах – в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, культура, куда сходить , что посмотреть , клод моне, антонио вивальди, стиль жизни, музеи
Фото, Культура, Культура, куда сходить , что посмотреть , Клод Моне, Антонио Вивальди, Стиль жизни, Музеи

Как на картинах: в "Царицыне" открылся фестиваль исторических садов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. С 23 августа по 1 сентября в "Царицыне" проходит фестиваль исторических садов. Посетители увидят семнадцать ландшафтных экспозиций, созданных дизайнерами по мотивам произведений искусства. О самых интересных проектах – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

На десять дней "Воздушные сады", историческая территория парка, где с конца XVII века разбивали яблоневые и грушевые рощи, станет площадкой седьмого Фестиваля исторических садов.

Посетители на VII фестивале исторических садов на территории музея-заповедника Царицыно в Москве

На десять дней "Воздушные сады", историческая территория парка, где с конца XVII века разбивали яблоневые и грушевые рощи, станет площадкой седьмого Фестиваля исторических садов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Тема этого года – "Сады в искусстве" и то, какую роль они и парки сыграли в творчестве великих художников, музыкантов, кинематографистов и писателей.

Посетительница возле ландшафтной композиции на VII фестивале исторических садов на территории музея-заповедника Царицыно в Москве

Тема этого года – "Сады в искусстве" и то, какую роль они и парки сыграли в творчестве великих художников, музыкантов, кинематографистов и писателей.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Гости увидят семнадцать прекрасных ландшафтных композиций по мотивам произведений искусств. Пять из них специально для фестиваля подготовили два музея, один оркестр, театр и киностудия.

Ландшафтная композиция на VII фестивале исторических садов на территории музея-заповедника Царицыно в Москве

Гости увидят семнадцать прекрасных ландшафтных композиций по мотивам произведений искусств. Пять из них специально для фестиваля подготовили два музея, один оркестр, театр и киностудия.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина совместно с творческой группой центра Imperial Garden представили работу "Живерни: сад тысячи цветов", вдохновленный картинами Клода Моне.

Ландшафтная композиция на VII фестивале исторических садов на территории музея-заповедника Царицыно в Москве

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина совместно с творческой группой центра Imperial Garden представили работу "Живерни: сад тысячи цветов", вдохновленный картинами Клода Моне.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и ландшафтный дизайнер Татьяна Звездочкина презентуют сад "Времена года. Переосмысление" в честь одноименного концерта-мистерии на музыку Макса Рихтера по мотивам знаменитого цикла Антонио Вивальди.

Участник VII фестивале исторических садов на территории музея-заповедника Царицыно в Москве

Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и ландшафтный дизайнер Татьяна Звездочкина презентуют сад "Времена года. Переосмысление" в честь одноименного концерта-мистерии на музыку Макса Рихтера по мотивам знаменитого цикла Антонио Вивальди.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"

Усадьба "Мураново" вырастил в "Царицыне" вдохновленный собственной историей сад "Счастливый дом" по проекту ландшафтного дизайнера Натальей Вялых.

VII Фестиваль исторических садов в Царицыне

Усадьба "Мураново" вырастил в "Царицыне" вдохновленный собственной историей сад "Счастливый дом" по проекту ландшафтного дизайнера Натальей Вялых.

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
6 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Музей МХАТ подготовил садовую композицию "Безумный день, или суматоха закулисья", основанный на классической пьесе Пьера Бомарше и реализованный ландшафтными дизайнерами Марией Бадиной и Катериной Чухась.

Посетительница на VII фестивале исторических садов на территории музея-заповедника Царицыно в Москве

Музей МХАТ подготовил садовую композицию "Безумный день, или суматоха закулисья", основанный на классической пьесе Пьера Бомарше и реализованный ландшафтными дизайнерами Марией Бадиной и Катериной Чухась.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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7 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"

Киностудия Горького и ландшафтный дизайнер Наталья Климова создали композицию "Аэлита. Сад будущего", приуроченную к 100-летию киношедевра Якова Протазанова.

VII Фестиваль исторических садов в Царицыне

Киностудия Горького и ландшафтный дизайнер Наталья Климова создали композицию "Аэлита. Сад будущего", приуроченную к 100-летию киношедевра Якова Протазанова.

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
8 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Десять садов были выбраны через открытый конкурс. Его победители вдохновлялись наследием известных художников, народными промыслами и великими произведениями искусства. Среди работ - "Мастерская Гжели", "Русский код Билибина", "Сад Магритта", "Цветочный сад Густава Климта" и другие.

Посетительница на VII фестивале исторических садов на территории музея-заповедника Царицыно в Москве.

Десять садов были выбраны через открытый конкурс. Его победители вдохновлялись наследием известных художников, народными промыслами и великими произведениями искусства. Среди работ - "Мастерская Гжели", "Русский код Билибина", "Сад Магритта", "Цветочный сад Густава Климта" и другие.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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9 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"

Также будут два специальных проекта: инклюзивный сад благотворительного фонда "Абсолют-Помощь", созданный детьми и взрослыми с ментальными особенностями и вдохновленный сюжетами любимых сказок, и японский "Сад мхов" от студии ландшафтного дизайна Latifundia.

VII Фестиваль исторических садов в Царицыне

Также будут два специальных проекта: инклюзивный сад благотворительного фонда "Абсолют-Помощь", созданный детьми и взрослыми с ментальными особенностями и вдохновленный сюжетами любимых сказок, и японский "Сад мхов" от студии ландшафтного дизайна Latifundia.

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
10 из 11
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В параллельной программе фестиваля – экскурсии, мастер-классы, лекции, концерты.

Посетители возле ландшафтной композиции на VII фестивале исторических садов на территории музея-заповедника Царицыно в Москве

В параллельной программе фестиваля – экскурсии, мастер-классы, лекции, концерты.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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