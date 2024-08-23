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Как на картинах: в "Царицыне" открылся фестиваль исторических садов

Как на картинах: в "Царицыне" открылся фестиваль исторических садов - РИА Новости, 23.08.2024

Как на картинах: в "Царицыне" открылся фестиваль исторических садов

С 23 августа по 1 сентября в "Царицыне" проходит фестиваль исторических садов. Посетители увидят семнадцать ландшафтных экспозиций, созданных дизайнерами по... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:40

2024-08-23T14:40

2024-08-23T14:40

фото

культура

культура

куда сходить

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клод моне

антонио вивальди

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. С 23 августа по 1 сентября в "Царицыне" проходит фестиваль исторических садов. Посетители увидят семнадцать ландшафтных экспозиций, созданных дизайнерами по мотивам произведений искусства. О самых интересных проектах – в фотоленте РИА Новости.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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