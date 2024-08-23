Как на картинах: в "Царицыне" открылся фестиваль исторических садов

На десять дней "Воздушные сады", историческая территория парка, где с конца XVII века разбивали яблоневые и грушевые рощи, станет площадкой седьмого Фестиваля исторических садов.
На десять дней "Воздушные сады", историческая территория парка, где с конца XVII века разбивали яблоневые и грушевые рощи, станет площадкой седьмого Фестиваля исторических садов.
Тема этого года – "Сады в искусстве" и то, какую роль они и парки сыграли в творчестве великих художников, музыкантов, кинематографистов и писателей.
Тема этого года – "Сады в искусстве" и то, какую роль они и парки сыграли в творчестве великих художников, музыкантов, кинематографистов и писателей.
Гости увидят семнадцать прекрасных ландшафтных композиций по мотивам произведений искусств. Пять из них специально для фестиваля подготовили два музея, один оркестр, театр и киностудия.
Гости увидят семнадцать прекрасных ландшафтных композиций по мотивам произведений искусств. Пять из них специально для фестиваля подготовили два музея, один оркестр, театр и киностудия.
Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина совместно с творческой группой центра Imperial Garden представили работу "Живерни: сад тысячи цветов", вдохновленный картинами Клода Моне.
Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина совместно с творческой группой центра Imperial Garden представили работу "Живерни: сад тысячи цветов", вдохновленный картинами Клода Моне.
Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и ландшафтный дизайнер Татьяна Звездочкина презентуют сад "Времена года. Переосмысление" в честь одноименного концерта-мистерии на музыку Макса Рихтера по мотивам знаменитого цикла Антонио Вивальди.
Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и ландшафтный дизайнер Татьяна Звездочкина презентуют сад "Времена года. Переосмысление" в честь одноименного концерта-мистерии на музыку Макса Рихтера по мотивам знаменитого цикла Антонио Вивальди.
Усадьба "Мураново" вырастил в "Царицыне" вдохновленный собственной историей сад "Счастливый дом" по проекту ландшафтного дизайнера Натальей Вялых.
Усадьба "Мураново" вырастил в "Царицыне" вдохновленный собственной историей сад "Счастливый дом" по проекту ландшафтного дизайнера Натальей Вялых.
Музей МХАТ подготовил садовую композицию "Безумный день, или суматоха закулисья", основанный на классической пьесе Пьера Бомарше и реализованный ландшафтными дизайнерами Марией Бадиной и Катериной Чухась.
Музей МХАТ подготовил садовую композицию "Безумный день, или суматоха закулисья", основанный на классической пьесе Пьера Бомарше и реализованный ландшафтными дизайнерами Марией Бадиной и Катериной Чухась.
Киностудия Горького и ландшафтный дизайнер Наталья Климова создали композицию "Аэлита. Сад будущего", приуроченную к 100-летию киношедевра Якова Протазанова.
Киностудия Горького и ландшафтный дизайнер Наталья Климова создали композицию "Аэлита. Сад будущего", приуроченную к 100-летию киношедевра Якова Протазанова.
Десять садов были выбраны через открытый конкурс. Его победители вдохновлялись наследием известных художников, народными промыслами и великими произведениями искусства. Среди работ - "Мастерская Гжели", "Русский код Билибина", "Сад Магритта", "Цветочный сад Густава Климта" и другие.
Десять садов были выбраны через открытый конкурс. Его победители вдохновлялись наследием известных художников, народными промыслами и великими произведениями искусства. Среди работ - "Мастерская Гжели", "Русский код Билибина", "Сад Магритта", "Цветочный сад Густава Климта" и другие.
Также будут два специальных проекта: инклюзивный сад благотворительного фонда "Абсолют-Помощь", созданный детьми и взрослыми с ментальными особенностями и вдохновленный сюжетами любимых сказок, и японский "Сад мхов" от студии ландшафтного дизайна Latifundia.
Также будут два специальных проекта: инклюзивный сад благотворительного фонда "Абсолют-Помощь", созданный детьми и взрослыми с ментальными особенностями и вдохновленный сюжетами любимых сказок, и японский "Сад мхов" от студии ландшафтного дизайна Latifundia.
В параллельной программе фестиваля – экскурсии, мастер-классы, лекции, концерты.
В параллельной программе фестиваля – экскурсии, мастер-классы, лекции, концерты.