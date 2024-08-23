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RT снял фильм о работе военкоров арабского телеканала в Газе - РИА Новости, 23.08.2024
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12:29 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/rt-1968000889.html
RT снял фильм о работе военкоров арабского телеканала в Газе
RT снял фильм о работе военкоров арабского телеканала в Газе - РИА Новости, 23.08.2024
RT снял фильм о работе военкоров арабского телеканала в Газе
Телеканал RT снял документальный фильм "Газа глазами RT" о жизни и работе военкоров арабского телеканала в секторе Газа, сообщает пресс-служба RT. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:29
2024-08-23T12:29
израиль
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Телеканал RT снял документальный фильм "Газа глазами RT" о жизни и работе военкоров арабского телеканала в секторе Газа, сообщает пресс-служба RT. "RT снял документальный фильм "Газа глазами RT" о жизни и работе военкоров арабского телеканала в секторе Газа", - говорится в сообщении. Отмечается, что главными героями документальной фильма стали корреспонденты RT Arabic: Саид Сверки, Мустафа аль-Байд, Раван ас-Сурани и Мухаммад Насср. Они последние десять месяцев выходят в прямой эфир, несмотря на ежедневные бомбардировки, потерю близких, разрушенные дома, отсутствие инфраструктуры и продовольствия. "Мы сняли фильм о наших коллегах, которыми безмерно гордимся. Сейчас их жизнь в Газе - отражение невыносимой реальности 2,5 миллионов палестинцев, ставших заложниками конфликта между Израилем и ХАМАС. Несмотря на огромные риски, наши журналисты отказались покидать свою Родину, чтобы рассказывать нам правду о том, что происходит в секторе", — приводит пресс-служба слова руководителя RT Arabic Майи Манны. Кроме того, часть работы над фильмом "Газа глазами RT" взяли на себя сами военкоры RT Arabic в Газе, так как съемочная группа не могла попасть в сектор Газа. Уточняется, что с октября 2023 года даже международные гуманитарные организации не могут доставить в анклав большую часть помощи для мирных жителей. Также более 160 журналистов погибло в секторе Газа с начала обострения конфликта. Журналисты RT Arabic потеряли десятки родных и близких, вынуждены перемещаться с севера на юг анклава, жить в палаточных лагерях. Премьеру документального фильма "Газа глазами RT" можно посмотреть 23 августа на платформе RT.DOC. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240120/livan-1922515421.html
https://ria.ru/20240110/gaza-1920412348.html
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израиль, ливан, rt arabic, хамас, хезболла, в мире
Израиль, Ливан, RT Arabic, ХАМАС, Хезболла, В мире
RT снял фильм о работе военкоров арабского телеканала в Газе

RT снял докфильм "Газа глазами RT" о работе военкоров в секторе Газа

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Телеканал RT снял документальный фильм "Газа глазами RT" о жизни и работе военкоров арабского телеканала в секторе Газа, сообщает пресс-служба RT.
«
"RT снял документальный фильм "Газа глазами RT" о жизни и работе военкоров арабского телеканала в секторе Газа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что главными героями документальной фильма стали корреспонденты RT Arabic: Саид Сверки, Мустафа аль-Байд, Раван ас-Сурани и Мухаммад Насср. Они последние десять месяцев выходят в прямой эфир, несмотря на ежедневные бомбардировки, потерю близких, разрушенные дома, отсутствие инфраструктуры и продовольствия.
"Мы сняли фильм о наших коллегах, которыми безмерно гордимся. Сейчас их жизнь в Газе - отражение невыносимой реальности 2,5 миллионов палестинцев, ставших заложниками конфликта между Израилем и ХАМАС. Несмотря на огромные риски, наши журналисты отказались покидать свою Родину, чтобы рассказывать нам правду о том, что происходит в секторе", — приводит пресс-служба слова руководителя RT Arabic Майи Манны.
Кроме того, часть работы над фильмом "Газа глазами RT" взяли на себя сами военкоры RT Arabic в Газе, так как съемочная группа не могла попасть в сектор Газа. Уточняется, что с октября 2023 года даже международные гуманитарные организации не могут доставить в анклав большую часть помощи для мирных жителей.
Также более 160 журналистов погибло в секторе Газа с начала обострения конфликта. Журналисты RT Arabic потеряли десятки родных и близких, вынуждены перемещаться с севера на юг анклава, жить в палаточных лагерях.
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Премьеру документального фильма "Газа глазами RT" можно посмотреть 23 августа на платформе RT.DOC.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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