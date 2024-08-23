https://ria.ru/20240823/rszo-1967930935.html

Расчеты "Града" сорвали переброску резервов ВСУ на Угледарском направлении

Расчеты "Града" сорвали переброску резервов ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 23.08.2024

Расчеты "Града" сорвали переброску резервов ВСУ на Угледарском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" сорвали переброску резервов ВСУ на угледарском участке южно-донецкого... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T05:03

2024-08-23T05:03

2024-08-23T05:04

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" сорвали переброску резервов ВСУ на угледарском участке южно-донецкого направления спецоперации, сообщило Минобороны РФ. "Разведка выявила сосредоточение живой силы и техники в тылу противника и подготовку к их переброске на позиции ВСУ на линии боевого соприкосновения. По разведанным целям расчеты РСЗО БМ-21 "Град" нанесли удары", - говорится в сообщении. Уничтожение живой силы и техники противника подтвердили данные объективного контроля с БПЛА, уточнили в ведомстве. "Конкретно наши задачи были - не допустить подвоза резервов, техники, мы сдерживали именно тыловые районы, чтобы противник не смог подойти. И мы с этим справились успешно", - приводит ведомство слова командира боевой машины с позывным "Краун".

https://ria.ru/20240823/vsu-1967927084.html

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