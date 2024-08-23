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"Ростех" оснастит атомный ледокол "Россия" цифровым телекомплексом - РИА Новости, 23.08.2024
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08:09 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/rostekh-1967943188.html
"Ростех" оснастит атомный ледокол "Россия" цифровым телекомплексом
"Ростех" оснастит атомный ледокол "Россия" цифровым телекомплексом - РИА Новости, 23.08.2024
"Ростех" оснастит атомный ледокол "Россия" цифровым телекомплексом
Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" оснастит будущий самый мощный в мире головной атомный ледокол "Россия" проекта 10510 цифровым телекомплексом,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T08:09
2024-08-23T08:09
безопасность
технологии
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" оснастит будущий самый мощный в мире головной атомный ледокол "Россия" проекта 10510 цифровым телекомплексом, обладающим высокой радиационной стойкостью и предназначенным для контроля технологических процессов в отсеке реактора, а также визуального мониторинга его состояния. "В состав комплекса, разработанного входящим в "Росэлектронику" НИИ телевидения, входит радиационно-стойкая камера, способная работать при мгновенном гамма-излучении до 2 Мрад/час или накопленном – до 200 Мрад. Объектив собственной разработки предприятия позволяет получать цветное и ч/б изображение с разрешением не менее 1000 телевизионных линий при температуре окружающей среды до 120 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении "Ростеха". "На сегодняшний день мониторинг реакторного отсека на ледокольных судах осуществляется за счет обычных камер из состава системы корабельного видеонаблюдения. Они довольно быстро выходят из строя под воздействием радиации. Наши новые радиационно-стойкие камеры способны функционировать внутри реакторного отсека даже при максимальном излучении", - пояснил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин, слова которого приведены в сообщении. Небольшие габариты и оптика с устойчивыми к гамма-излучению объективами позволяют системе точно контролировать происходящие в опасной зоне процессы и оперативно принимать решения в случае возникновения экстренных ситуаций, отметил он. "В настоящий момент предприятие готово предложить такие радиационно-стойкие комплексы и для строящихся ледоколов проекта 22220", – добавил Никитин. "Россия" – головной атомный ледокол проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт. Он обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути при толщине льда до 4,3 м. За счет увеличенной ширины корпуса предполагается проведение крупнотоннажных судов. Сдать ледокол планируется в 2030 году. Атомоход строится на дальневосточном заводе "Звезда". К проекту 22220 относятся универсальные атомные ледоколы (УАЛ) мощностью 60 МВт. На данный момент они являются самыми мощными в мире. Их двухосадочная конструкция позволяет использовать эти ледоколы как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы (в этом и заключается универсальность таких атомоходов). В состав атомного ледокольного флота входят три УАЛ, предстоит построить еще четыре.
https://ria.ru/20240802/rosteh-1963603078.html
https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html
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безопасность, технологии, российская электроника, ростех
Безопасность, Технологии, Российская электроника, Ростех
"Ростех" оснастит атомный ледокол "Россия" цифровым телекомплексом

"Ростех" оснастит атомный ледокол "Россия" радиационно-стойкой техникой контроля

© РИА Новости / Анна ЮдинаАтомный ледокол "Россия"
Атомный ледокол Россия - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Анна Юдина
Атомный ледокол "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" оснастит будущий самый мощный в мире головной атомный ледокол "Россия" проекта 10510 цифровым телекомплексом, обладающим высокой радиационной стойкостью и предназначенным для контроля технологических процессов в отсеке реактора, а также визуального мониторинга его состояния.
"В состав комплекса, разработанного входящим в "Росэлектронику" НИИ телевидения, входит радиационно-стойкая камера, способная работать при мгновенном гамма-излучении до 2 Мрад/час или накопленном – до 200 Мрад. Объектив собственной разработки предприятия позволяет получать цветное и ч/б изображение с разрешением не менее 1000 телевизионных линий при температуре окружающей среды до 120 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении "Ростеха".
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"На сегодняшний день мониторинг реакторного отсека на ледокольных судах осуществляется за счет обычных камер из состава системы корабельного видеонаблюдения. Они довольно быстро выходят из строя под воздействием радиации. Наши новые радиационно-стойкие камеры способны функционировать внутри реакторного отсека даже при максимальном излучении", - пояснил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин, слова которого приведены в сообщении.
Небольшие габариты и оптика с устойчивыми к гамма-излучению объективами позволяют системе точно контролировать происходящие в опасной зоне процессы и оперативно принимать решения в случае возникновения экстренных ситуаций, отметил он.
"В настоящий момент предприятие готово предложить такие радиационно-стойкие комплексы и для строящихся ледоколов проекта 22220", – добавил Никитин.
"Россия" – головной атомный ледокол проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт. Он обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути при толщине льда до 4,3 м. За счет увеличенной ширины корпуса предполагается проведение крупнотоннажных судов. Сдать ледокол планируется в 2030 году. Атомоход строится на дальневосточном заводе "Звезда".
К проекту 22220 относятся универсальные атомные ледоколы (УАЛ) мощностью 60 МВт. На данный момент они являются самыми мощными в мире. Их двухосадочная конструкция позволяет использовать эти ледоколы как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы (в этом и заключается универсальность таких атомоходов). В состав атомного ледокольного флота входят три УАЛ, предстоит построить еще четыре.
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