https://ria.ru/20240823/rossiya-1967817505.html

Россия завоюет весь мир

Россия завоюет весь мир - РИА Новости, 23.08.2024

Россия завоюет весь мир

Экономисты на протяжении многих лет советуют России слезть с нефтегазовой иглы. Уточним метафору: на игле сидят скорее потребители наших углеводородов. Синдром... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T08:00

2024-08-23T08:00

2024-08-23T08:04

аналитика

россия

германия

европа

северный поток

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Экономисты на протяжении многих лет советуют России слезть с нефтегазовой иглы. Уточним метафору: на игле сидят скорее потребители наших углеводородов. Синдром отмены сопровождается у них дикой ломкой экономики — последние два года все могли видеть, как корчилась в судорогах Европа во главе с Германией.Однако и для самой России зависимость от экспорта углеводородов несет некоторые риски. Цены тут чрезвычайно волатильны, американцы в последнее время перешли в конкурентной борьбе к прямым диверсиям типа взрыва на "Северных потоках". Вполне реальная грядущая рецессия снизит цены на углеводороды, и российской экономике придется с этим неприятным явлением бороться.Наша настоящая задача в том, чтобы пересадить потребителей во всем мире на другую нашу иглу. Это богатство у нас под самым носом, однако мы его словно не видим. Спасибо бегункам от СВО — только они сумели открыть нам глаза.Чего больше всего не хватает за границей светлоликим рыцарям Верхнего Ларса? Правильно: творожка и гречки, вкуснейших российских сыров и сотни сортов окороков. Фермерского молока с пенкой и ряженки с ее неповторимым ароматом. Волшебного русского хлеба — с дрожжами или на опаре, с цукатами или с тмином, а если желаете, то без дрожжей, без сахара и даже без глютена, если уж на то пошло.Роскошного сливочного масла с классическим ореховым привкусом. Варенья из брусники и варенья из кумкватов, а еще варенья из абрикосов с лимонами и варенья из розовых лепестков.Нашего мороженого — из настоящего молока и сливок, по классической рецептуре, по которой готовили еще то, советское мороженое. Вы же помните эту городскую легенду — Черчилль увидел, как москвичи едят на улице мороженое в минус 30, и сказал: "Этот народ непобедим".Я потратила два абзаца, а ведь не перечислила даже сотой доли ассортимента обычного фермерского рынка в любом российском городе. Мы словно не замечаем простой и очевидный факт. Наши продукты сработаны по простым, проверенным временем рецептам, и от этого они предельно натуральны, чрезвычайно полезны и при этом поразительно дешевы. Из них можно элементарно составить "диетический стол номер один" и "стол номер два", "стол номер сто", и они порадуют и здоровых, и больных людей, и самых крошечных детишек.В западных странах фермерский продукт предполагает наценку в разы, а то и на порядок. И ничего — покупают, берут на семью по сто граммов хамона, нарезанного прозрачными ломтиками, да по 150 граммов рокфора, смакуют по чуть-чуть, растягивая удовольствие.В восточных странах, где сплошное перенаселение, наладили производство очень дешевых продуктов, но к их качеству и вкусу очень много вопросов. Тамошние потребители сами побаиваются все это есть и, едва чуть-чуть разбогатев, принимаются покупать продукты импортные — так куда меньше вреда здоровью.То есть по сочетанию "цена — качество" российская еда уделывает конкурентов, как Майк Тайсон, разве что уши не откусывает. Осталось только донести это до потребителей во всем мире.Люди могут в трудные времена сократить потребление газа и нефти, но пить и кушать им хочется всегда. Причем организм не обманешь — он привыкает к вкусу натурального продукта и буквально подсаживается на него. Россиянам, например, очень тяжело дается переход на американское меню, а потому что все там набито подсластителями, пищевыми добавками и прочей химией. А китайцы зачастую не любят собственные, местные продукты, потому что опасаются изобилия тех же добавок, хотя бы печально известного глутамата.Поэтому параллельно нефте- и газопроводам нам стоит прокладывать за границу свои продуктопроводы. Наши лимонады гораздо здоровее и вкуснее всей линейки "Кока-колы". Наши сыры вполне способны конкурировать с лучшими европейскими сортами. Наши мясные продукты типа буженины, ветчины, окороков — это вообще деликатесы мирового уровня, рядом с которыми тот же хамон — это пересоленная и перепиаренная ерунда.Да, и не забыть про наше вино — Крым и юг России предлагают просто прекрасные варианты. Речь не идет о том, чтобы "ехать в Тулу со своим самоваром" и пытаться экспортировать наше шардоне во Францию. Но в страны типа Китая наше вино зашло бы на ура: по соотношению "цена — качество" оно гораздо лучше южноамериканских или австралийских конкурентов.Да, на этом пути у нас много сильных конкурентов — и США, и Бразилия, и европейские страны. Например, у нас прекрасный шоколад, но по его экспорту мы лишь на десятом месте в мире: лидер списка — Германия — отправляет в другие страны в пять раз больше, крошечная Бельгия — в три с половиной.Наш продуктовый экспорт нуждается в раскрутке, господдержке, мощнейшей пиар-кампании. Это не просто лобовая реклама, это должны быть и фестивали деликатесов, кинофильмы, спонсорство мероприятий. Тут вполне стоит брать пример с конкурентов, да хоть с той же "Кока-колы" — ребята просто чемпионы по самовосхвалению. Отдельная интересная задача — помогать продавать на экспорт свои варенья и закрутки, консервы и деликатесы мастерам-индивидуалам.Но глаза боятся, а руки делают: ведь когда-то и наш легендарный углеводородный экспорт начинался с одного-единственного трубопровода "Дружба". Заработает, несомненно, и наш продуктопровод, а мировой потребитель подсядет на иглу нашей "вкусной и здоровой пищи" — то-то порадовался бы товарищ Микоян.

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, германия, европа, северный поток