https://ria.ru/20240823/rossija-1967947076.html
В России заработала карта пунктов сбора школьной формы и тетрадок
В России заработала карта пунктов сбора школьной формы и тетрадок - РИА Новости, 23.08.2024
В России заработала карта пунктов сбора школьной формы и тетрадок
Карта пунктов сбора старой школьной формы и тетрадок заработала в России, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:10
2024-08-23T09:10
2024-08-23T09:10
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россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Карта пунктов сбора старой школьной формы и тетрадок заработала в России, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора. "Пункты сбора старой школьной формы и ненужных тетрадок пометили специальной маркировкой на карте мобильного приложения по популяризации раздельного сбора отходов "Уберу", разработанного Российским экологическим оператором", - говорится в сообщении. Узнать, где расположены точки приема школьной формы и тетрадей, можно по следующим маркировкам: прием использованных тетрадей и макулатуры помечен красными значками с изображением книжки, а прием старой школьной формы и другого текстиля - оранжевыми значками с изображением футболки. Всего на карту приложения добавлено 4371 таких точек. Помимо указанных пунктов, макулатуру и текстиль принимают экоцентры. Их также можно найти на сайте, поставив фильтр по указанной фракции, например "макулатура". Тогда на карте появятся еще и точки приема, обозначенные зелеными значками.
https://ria.ru/20240129/sbor-1924096459.html
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общество, россия, российский экологический оператор
Общество, Россия, Российский экологический оператор
В России заработала карта пунктов сбора школьной формы и тетрадок
РЭО: карта пунктов сбора старой школьной формы и тетрадок заработала в России
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Карта пунктов сбора старой школьной формы и тетрадок заработала в России, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.
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"Пункты сбора старой школьной формы и ненужных тетрадок пометили специальной маркировкой на карте мобильного приложения по популяризации раздельного сбора отходов "Уберу", разработанного Российским экологическим оператором", - говорится в сообщении.
Узнать, где расположены точки приема школьной формы и тетрадей, можно по следующим маркировкам: прием использованных тетрадей и макулатуры помечен красными значками с изображением книжки, а прием старой школьной формы и другого текстиля - оранжевыми значками с изображением футболки.
Всего на карту приложения добавлено 4371 таких точек. Помимо указанных пунктов, макулатуру и текстиль принимают экоцентры. Их также можно найти на сайте, поставив фильтр по указанной фракции, например "макулатура". Тогда на карте появятся еще и точки приема, обозначенные зелеными значками.