Рейтинг@Mail.ru
В России заработала карта пунктов сбора школьной формы и тетрадок - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/rossija-1967947076.html
В России заработала карта пунктов сбора школьной формы и тетрадок
В России заработала карта пунктов сбора школьной формы и тетрадок - РИА Новости, 23.08.2024
В России заработала карта пунктов сбора школьной формы и тетрадок
Карта пунктов сбора старой школьной формы и тетрадок заработала в России, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:10
2024-08-23T09:10
общество
россия
российский экологический оператор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ba77702f60110653a8ca08c523aa9532.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Карта пунктов сбора старой школьной формы и тетрадок заработала в России, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора. "Пункты сбора старой школьной формы и ненужных тетрадок пометили специальной маркировкой на карте мобильного приложения по популяризации раздельного сбора отходов "Уберу", разработанного Российским экологическим оператором", - говорится в сообщении. Узнать, где расположены точки приема школьной формы и тетрадей, можно по следующим маркировкам: прием использованных тетрадей и макулатуры помечен красными значками с изображением книжки, а прием старой школьной формы и другого текстиля - оранжевыми значками с изображением футболки. Всего на карту приложения добавлено 4371 таких точек. Помимо указанных пунктов, макулатуру и текстиль принимают экоцентры. Их также можно найти на сайте, поставив фильтр по указанной фракции, например "макулатура". Тогда на карте появятся еще и точки приема, обозначенные зелеными значками.
https://ria.ru/20240129/sbor-1924096459.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_87dd21b4a1a09f03605ccd724769d980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, российский экологический оператор
Общество, Россия, Российский экологический оператор
В России заработала карта пунктов сбора школьной формы и тетрадок

РЭО: карта пунктов сбора старой школьной формы и тетрадок заработала в России

© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Карта пунктов сбора старой школьной формы и тетрадок заработала в России, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.
«
"Пункты сбора старой школьной формы и ненужных тетрадок пометили специальной маркировкой на карте мобильного приложения по популяризации раздельного сбора отходов "Уберу", разработанного Российским экологическим оператором", - говорится в сообщении.
Узнать, где расположены точки приема школьной формы и тетрадей, можно по следующим маркировкам: прием использованных тетрадей и макулатуры помечен красными значками с изображением книжки, а прием старой школьной формы и другого текстиля - оранжевыми значками с изображением футболки.
Всего на карту приложения добавлено 4371 таких точек. Помимо указанных пунктов, макулатуру и текстиль принимают экоцентры. Их также можно найти на сайте, поставив фильтр по указанной фракции, например "макулатура". Тогда на карте появятся еще и точки приема, обозначенные зелеными значками.
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В России могут появиться площадки для сбора строительных отходов
29 января, 11:47
 
ОбществоРоссияРоссийский экологический оператор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала