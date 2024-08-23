https://ria.ru/20240823/rets-1967993764.html
РЭЦ и логисты совместно повышают конкурентоспособность экспорта
РЭЦ и логисты совместно повышают конкурентоспособность экспорта - РИА Новости, 23.08.2024
РЭЦ и логисты совместно повышают конкурентоспособность экспорта
Одним из ключевых факторов снижения стоимости товара является увеличение эффективности логистических цепочек на территории дружественных стран - в стремлении... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:06
2024-08-23T12:06
2024-08-23T12:06
россия
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
логистика
экономика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Одним из ключевых факторов снижения стоимости товара является увеличение эффективности логистических цепочек на территории дружественных стран - в стремлении создать конкурентоспособные решения, Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) продолжает активно развивать новые и совершенствовать существующие маршруты для экспортных поставок, сообщает центр."Организация и расширение экспортных поставок зачастую требуют создания специализированных логистических решений, которые способны обеспечить конкурентоспособность товара по цене, срокам и регулярности поставок. В связи с этим, РЭЦ традиционно сотрудничает с ведущими отечественными логистическими операторами, разрабатывая и выводя на проектную мощность новые логистические решения и маршруты", - говорится в сообщении."На сегодняшний день мы активно развиваем контейнерные перевозки по международному транспортному коридору "Север-Юг" и Северному морскому пути. Эти маршруты открывают перед российскими экспортерами уникальные возможности для эффективного и оперативного выхода на международные рынки. Современные логистические системы позволяют минимизировать сроки доставки и снизить транспортные издержки, что приводит к ощутимому улучшению условий поставки и снижению конечной стоимости товара для потребителей", - сказала директор по развитию экспортной логистики РЭЦ Галина Эрендженова.Для достижения этих амбициозных целей сервис "Профессионалы экспорта" государственной цифровой платформы "Мой экспорт" предоставляет экспортерам широкий спектр услуг, в том числе и по логистическому сопровождению, включая разработку оптимальных маршрутов, управление грузоперевозками, мониторинг и координацию поставок. В основе этих услуг лежат передовые технологии и опыт, проверенные годами успешной работы на рынке.Уже сейчас российские экспортеры могут воспользоваться наиболее популярными услугами по направлению "Логистическое сопровождение экспортных поставок": содействие в транспортировке продукции с господдержкой предоставляется по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. До 80% стоимости транспортировки товаров до границы Российской Федерации будет оплачено через региональные Центры поддержки экспорта. Кроме того, есть услуга по организации полного цикла перевозок – доставка товара за рубеж или ввоз товара в Россию, а также бесплатная консультация по логистике (базовый пакет) – она дает возможность узнать индикативную стоимость перевозки и сопутствующих услуг для транспортировки груза за рубеж и ввоза груза в Россию."Пользуясь услугами аккредитованных партнеров Российского экспортного центра, экспортеры получают возможность сконцентрироваться на развитии своего бизнеса, оставив вопросы логистики профессионалам. Оптимизация и усиление логистических цепочек приводят к снижению общих затрат и росту конкурентоспособности экспортного продукта на международном рынке", - уточнил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
https://ria.ru/20240822/irkutsk-1967820299.html
https://ria.ru/20240822/eksportery-1967748977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт, логистика, экономика
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, Логистика, Экономика
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Одним из ключевых факторов снижения стоимости товара является увеличение эффективности логистических цепочек на территории дружественных стран - в стремлении создать конкурентоспособные решения, Группа Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) продолжает активно развивать новые и совершенствовать существующие маршруты для экспортных поставок, сообщает центр.
"Организация и расширение экспортных поставок зачастую требуют создания специализированных логистических решений, которые способны обеспечить конкурентоспособность товара по цене, срокам и регулярности поставок. В связи с этим, РЭЦ традиционно сотрудничает с ведущими отечественными логистическими операторами, разрабатывая и выводя на проектную мощность новые логистические решения и маршруты", - говорится в сообщении.
"На сегодняшний день мы активно развиваем контейнерные перевозки по международному транспортному коридору "Север-Юг" и Северному морскому пути. Эти маршруты открывают перед российскими экспортерами уникальные возможности для эффективного и оперативного выхода на международные рынки. Современные логистические системы позволяют минимизировать сроки доставки и снизить транспортные издержки, что приводит к ощутимому улучшению условий поставки и снижению конечной стоимости товара для потребителей", - сказала директор по развитию экспортной логистики РЭЦ
Галина Эрендженова.
Для достижения этих амбициозных целей сервис "Профессионалы экспорта" государственной цифровой платформы "Мой экспорт" предоставляет экспортерам широкий спектр услуг, в том числе и по логистическому сопровождению, включая разработку оптимальных маршрутов, управление грузоперевозками, мониторинг и координацию поставок. В основе этих услуг лежат передовые технологии и опыт, проверенные годами успешной работы на рынке.
Уже сейчас российские экспортеры могут воспользоваться наиболее популярными услугами по направлению "Логистическое сопровождение экспортных поставок": содействие в транспортировке продукции с господдержкой предоставляется по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. До 80% стоимости транспортировки товаров до границы Российской Федерации будет оплачено через региональные Центры поддержки экспорта. Кроме того, есть услуга по организации полного цикла перевозок – доставка товара за рубеж или ввоз товара в Россию, а также бесплатная консультация по логистике (базовый пакет) – она дает возможность узнать индикативную стоимость перевозки и сопутствующих услуг для транспортировки груза за рубеж и ввоза груза в Россию.
"Пользуясь услугами аккредитованных партнеров Российского экспортного центра, экспортеры получают возможность сконцентрироваться на развитии своего бизнеса, оставив вопросы логистики профессионалам. Оптимизация и усиление логистических цепочек приводят к снижению общих затрат и росту конкурентоспособности экспортного продукта на международном рынке", - уточнил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.