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Актера Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД
Актера Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД - РИА Новости, 23.08.2024
Актера Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД
Чертановский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав актера театра, кино и озвучивания, а также телеведущего Бориса Репетура за невыполнение... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:38
2024-08-23T16:38
2024-08-23T16:38
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Чертановский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав актера театра, кино и озвучивания, а также телеведущего Бориса Репетура за невыполнение требования правил дорожного движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Репетуру Борису Ароновичу административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев", - рассказал собеседник агентства. Административный протокол был составлен за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования. В суде не уточнили, какой конкретно проступок допустил телеведущий.
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Актера Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД
Актера Бориса Репетура на полтора года лишили водительских прав за нарушение ПДД
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Чертановский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав актера театра, кино и озвучивания, а также телеведущего Бориса Репетура за невыполнение требования правил дорожного движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Репетуру Борису Ароновичу административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев", - рассказал собеседник агентства.
Административный протокол был составлен за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.
В суде не уточнили, какой конкретно проступок допустил телеведущий.