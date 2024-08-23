Рейтинг@Mail.ru
Актера Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:38 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/repetur-1968092287.html
Актера Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД
Актера Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД - РИА Новости, 23.08.2024
Актера Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД
Чертановский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав актера театра, кино и озвучивания, а также телеведущего Бориса Репетура за невыполнение... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:38
2024-08-23T16:38
культура
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968090001_0:216:1905:1288_1920x0_80_0_0_d575f53c4ea67df054c500d96feaf884.jpg
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Чертановский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав актера театра, кино и озвучивания, а также телеведущего Бориса Репетура за невыполнение требования правил дорожного движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Репетуру Борису Ароновичу административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев", - рассказал собеседник агентства. Административный протокол был составлен за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования. В суде не уточнили, какой конкретно проступок допустил телеведущий.
https://ria.ru/20240823/shtraf-1968003542.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968090001_0:38:1905:1467_1920x0_80_0_0_4aa3b127bb8db613b6f5c0d833b29bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Культура, Происшествия, Москва, Россия
Актера Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД

Актера Бориса Репетура на полтора года лишили водительских прав за нарушение ПДД

CC BY-SA 4.0 / DedaSasha / Борис Репетур в постановке Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» (cropped)Борис Репетур
Борис Репетур - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
CC BY-SA 4.0 / DedaSasha / Борис Репетур в постановке Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» (cropped)
Борис Репетур. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Чертановский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав актера театра, кино и озвучивания, а также телеведущего Бориса Репетура за невыполнение требования правил дорожного движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Репетуру Борису Ароновичу административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев", - рассказал собеседник агентства.
Административный протокол был составлен за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.
В суде не уточнили, какой конкретно проступок допустил телеведущий.
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Благотворительный фонд оплатил штрафы за отца Киркорова
Вчера, 12:37
 
КультураПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала