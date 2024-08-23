https://ria.ru/20240823/repetur-1968092287.html

Актера Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД

Актера Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД - РИА Новости, 23.08.2024

Актера Репетура лишили водительских прав за нарушение ПДД

Чертановский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав актера театра, кино и озвучивания, а также телеведущего Бориса Репетура за невыполнение... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:38

2024-08-23T16:38

2024-08-23T16:38

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Чертановский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав актера театра, кино и озвучивания, а также телеведущего Бориса Репетура за невыполнение требования правил дорожного движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Репетуру Борису Ароновичу административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев", - рассказал собеседник агентства. Административный протокол был составлен за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования. В суде не уточнили, какой конкретно проступок допустил телеведущий.

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