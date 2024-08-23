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Работы по ремонту участка Тверской улицы стартовали в Москве - РИА Новости, 23.08.2024
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Работы по ремонту участка Тверской улицы стартовали в Москве
Работы по ремонту участка Тверской улицы стартовали в Москве - РИА Новости, 23.08.2024
Работы по ремонту участка Тверской улицы стартовали в Москве
Работы по ремонту участка Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади стартовали в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:13
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Работы по ремонту участка Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади стартовали в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "Стартовали работы по ремонту участка Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади. На время проведения ремонта движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью один километр полностью перекрыто для автомобилей", - говорится в Telegram-канале ведомства. В комплексе призвали водителей быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты в центральную часть города с учетом действующих ограничений. "При проведении ремонтных работ на Тверской улице, как и четыре года назад, будет применяться технология бесшовной укладки асфальта "единым ковром". Замена дорожного покрытия будет проводиться одновременно на всей ширине проезжей части", - пояснили в сообщении. Технология укладки "единым ковром" позволяет существенно сократить время проведения работ, ремонт такого объема дорожного покрытия без ее применения продлился бы более недели. "Замена асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы будет завершена до 6.00 26 августа", - заключили в ведомстве.
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Работы по ремонту участка Тверской улицы стартовали в Москве

Комплекс горхозяйства: стартовали работы по ремонту участка Тверской улицы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРаботы по замене асфальта в Москве
Работы по замене асфальта в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работы по замене асфальта в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Работы по ремонту участка Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади стартовали в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
«
"Стартовали работы по ремонту участка Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади. На время проведения ремонта движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью один километр полностью перекрыто для автомобилей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В комплексе призвали водителей быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты в центральную часть города с учетом действующих ограничений.
"При проведении ремонтных работ на Тверской улице, как и четыре года назад, будет применяться технология бесшовной укладки асфальта "единым ковром". Замена дорожного покрытия будет проводиться одновременно на всей ширине проезжей части", - пояснили в сообщении.
Технология укладки "единым ковром" позволяет существенно сократить время проведения работ, ремонт такого объема дорожного покрытия без ее применения продлился бы более недели.
"Замена асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы будет завершена до 6.00 26 августа", - заключили в ведомстве.
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