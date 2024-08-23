https://ria.ru/20240823/remont-1968176740.html

Работы по ремонту участка Тверской улицы стартовали в Москве

Работы по ремонту участка Тверской улицы стартовали в Москве - РИА Новости, 23.08.2024

Работы по ремонту участка Тверской улицы стартовали в Москве

Работы по ремонту участка Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади стартовали в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:13

2024-08-23T23:13

2024-08-23T23:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885320382_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_4f7d3b3ead07702069b85a4ff335c849.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Работы по ремонту участка Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади стартовали в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "Стартовали работы по ремонту участка Тверской улицы от Моховой улицы до Пушкинской площади. На время проведения ремонта движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью один километр полностью перекрыто для автомобилей", - говорится в Telegram-канале ведомства. В комплексе призвали водителей быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты в центральную часть города с учетом действующих ограничений. "При проведении ремонтных работ на Тверской улице, как и четыре года назад, будет применяться технология бесшовной укладки асфальта "единым ковром". Замена дорожного покрытия будет проводиться одновременно на всей ширине проезжей части", - пояснили в сообщении. Технология укладки "единым ковром" позволяет существенно сократить время проведения работ, ремонт такого объема дорожного покрытия без ее применения продлился бы более недели. "Замена асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы будет завершена до 6.00 26 августа", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240822/stantsii-1967714802.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, городское хозяйство москвы