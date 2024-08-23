https://ria.ru/20240823/remont-1968171131.html

Власти рассказали, когда может завершиться ремонт дома в Приморско-Ахтарске

Власти рассказали, когда может завершиться ремонт дома в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 23.08.2024

Власти рассказали, когда может завершиться ремонт дома в Приморско-Ахтарске

Восстановительные работы в доме, поврежденном при атаке украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске, планируется завершить до конца сентября, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:19

2024-08-23T22:19

2024-08-23T22:19

происшествия

приморско-ахтарск

краснодарский край

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

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КРАСНОДАР, 23 авг – РИА Новости. Восстановительные работы в доме, поврежденном при атаке украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске, планируется завершить до конца сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Восстановительные работы в пострадавшем от падения БПЛА доме в Приморско-Ахтарске завершат до конца сентября… В доме по улице Азовской, 5 завершают работы по демонтажу железобетонных конструкций и прочистке вентиляционных каналов", - говорится в сообщении. Уточняется, что на объект закуплены и завезены кирпич, песок и цемент для кладки стен и разрушенных вентканалов. А в конце августа приступят к установке оконных блоков в квартирах, где они были разрушены. В ночь на 5 июля глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, временно нарушена работа энергоподстанции; позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. Власти Кубани направили из краевого бюджета 2,2 миллиона рублей для оказания помощи на выплаты пострадавшим.

https://ria.ru/20240823/oon-1968164076.html

https://ria.ru/20240823/vsu-1968169210.html

приморско-ахтарск

краснодарский край

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происшествия, приморско-ахтарск, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины