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Власти рассказали, когда может завершиться ремонт дома в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 23.08.2024
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22:19 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/remont-1968171131.html
Власти рассказали, когда может завершиться ремонт дома в Приморско-Ахтарске
Власти рассказали, когда может завершиться ремонт дома в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 23.08.2024
Власти рассказали, когда может завершиться ремонт дома в Приморско-Ахтарске
Восстановительные работы в доме, поврежденном при атаке украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске, планируется завершить до конца сентября, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:19
2024-08-23T22:19
происшествия
приморско-ахтарск
краснодарский край
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
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КРАСНОДАР, 23 авг – РИА Новости. Восстановительные работы в доме, поврежденном при атаке украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске, планируется завершить до конца сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Восстановительные работы в пострадавшем от падения БПЛА доме в Приморско-Ахтарске завершат до конца сентября… В доме по улице Азовской, 5 завершают работы по демонтажу железобетонных конструкций и прочистке вентиляционных каналов", - говорится в сообщении. Уточняется, что на объект закуплены и завезены кирпич, песок и цемент для кладки стен и разрушенных вентканалов. А в конце августа приступят к установке оконных блоков в квартирах, где они были разрушены. В ночь на 5 июля глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, временно нарушена работа энергоподстанции; позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. Власти Кубани направили из краевого бюджета 2,2 миллиона рублей для оказания помощи на выплаты пострадавшим.
https://ria.ru/20240823/oon-1968164076.html
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приморско-ахтарск
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происшествия, приморско-ахтарск, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Происшествия, Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
Власти рассказали, когда может завершиться ремонт дома в Приморско-Ахтарске

Власти: восстановление дома в Приморско-Ахтарске завершат до конца сентября

© Фото очевидцаПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото очевидца
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 авг – РИА Новости. Восстановительные работы в доме, поврежденном при атаке украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске, планируется завершить до конца сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«
"Восстановительные работы в пострадавшем от падения БПЛА доме в Приморско-Ахтарске завершат до конца сентября… В доме по улице Азовской, 5 завершают работы по демонтажу железобетонных конструкций и прочистке вентиляционных каналов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на объект закуплены и завезены кирпич, песок и цемент для кладки стен и разрушенных вентканалов. А в конце августа приступят к установке оконных блоков в квартирах, где они были разрушены.
В ночь на 5 июля глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, временно нарушена работа энергоподстанции; позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице.
Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. Власти Кубани направили из краевого бюджета 2,2 миллиона рублей для оказания помощи на выплаты пострадавшим.
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ПроисшествияПриморско-АхтарскКраснодарский крайВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
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