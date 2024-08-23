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Глава католиков России прокомментировал запрет УПЦ на Украине - РИА Новости, 23.08.2024
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Религия
 
11:31 23.08.2024 (обновлено: 11:35 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/religiya-1967983443.html
Глава католиков России прокомментировал запрет УПЦ на Украине
Глава католиков России прокомментировал запрет УПЦ на Украине - РИА Новости, 23.08.2024
Глава католиков России прокомментировал запрет УПЦ на Украине
Государство имеет право ограничивать свободу вероисповедания ради общего блага, но не может злоупотреблять этим правом и заставлять человека действовать против... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:31
2024-08-23T11:35
религия
украина
павел пецци
русская православная церковь
римско-католическая церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Государство имеет право ограничивать свободу вероисповедания ради общего блага, но не может злоупотреблять этим правом и заставлять человека действовать против совести, заявил председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци, комментируя украинский закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Председатель Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Украины Виктор Еленский заявил, что УПЦ нужно обнародовать заявления о выходе ее руководства из состава руководящих органов Русской православной церкви, чтобы закон не был применен к ней. "Общество и государство не должны заставлять человека действовать против совести, ни запрещать ему действовать по ее велению. Тем не менее, то же учительство напоминает нам, что право на религиозную свободу не является само по себе неограниченным, но ему могут быть установлены справедливые пределы в соответствии с требованиями общего блага. Государство не имеет права злоупотреблять этой возможностью: это не может происходить по произволу или при несправедливой поддержке какой-либо одной стороны, но только согласно юридическим нормам, сообразным с объективным нравственным порядком, и для подлинной защиты прав в интересах всех граждан", – говорится в заявлении Пецци со ссылкой на Компендиум социального учения Римско-католической церкви. Документ публикует сайт ККЕР в пятницу. Согласно компендиуму, подлинным источником всеобщих, неприкосновенных и неотчуждаемых прав человека являются не просто воля людей, государственный порядок и гражданские власти, но сам человек и Бог, его Творец, добавил Пецци. При этом среди прав человека, добавил он, право на свободу совести и на религиозную свободу — одно из высочайших благ и одна из серьезнейших обязанностей каждого народа. Всеукраинский совет Церквей и религиозных объединений (ВСЦиРО), в который входят в том числе раскольники из "Православной церкви Украины" (ПЦУ), а также лидеры мусульманской, иудейской, протестантских и католических религиозных организаций страны, ранее поддержал законопроект о запрете УПЦ. Каноническая УПЦ при этом была одной из религиозных организаций, основавших ВСЦиРО в 1996 году, и до сих пор перечислена на его сайте среди организаций, входящих в совет.
https://ria.ru/20240822/upts-1967895736.html
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украина, павел пецци, русская православная церковь, римско-католическая церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, россия, религия
Религия, Украина, Павел Пецци, Русская православная церковь, Римско-католическая церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Россия, Религия
Глава католиков России прокомментировал запрет УПЦ на Украине

Архиепископ Пецци: государство не должно ограничивать свободу вероисповедания

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМитрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецц
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецц - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецц. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Государство имеет право ограничивать свободу вероисповедания ради общего блага, но не может злоупотреблять этим правом и заставлять человека действовать против совести, заявил председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци, комментируя украинский закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине УПЦ – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Председатель Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Украины Виктор Еленский заявил, что УПЦ нужно обнародовать заявления о выходе ее руководства из состава руководящих органов Русской православной церкви, чтобы закон не был применен к ней.
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"Общество и государство не должны заставлять человека действовать против совести, ни запрещать ему действовать по ее велению. Тем не менее, то же учительство напоминает нам, что право на религиозную свободу не является само по себе неограниченным, но ему могут быть установлены справедливые пределы в соответствии с требованиями общего блага. Государство не имеет права злоупотреблять этой возможностью: это не может происходить по произволу или при несправедливой поддержке какой-либо одной стороны, но только согласно юридическим нормам, сообразным с объективным нравственным порядком, и для подлинной защиты прав в интересах всех граждан", – говорится в заявлении Пецци со ссылкой на Компендиум социального учения Римско-католической церкви. Документ публикует сайт ККЕР в пятницу.
Согласно компендиуму, подлинным источником всеобщих, неприкосновенных и неотчуждаемых прав человека являются не просто воля людей, государственный порядок и гражданские власти, но сам человек и Бог, его Творец, добавил Пецци. При этом среди прав человека, добавил он, право на свободу совести и на религиозную свободу — одно из высочайших благ и одна из серьезнейших обязанностей каждого народа.
Всеукраинский совет Церквей и религиозных объединений (ВСЦиРО), в который входят в том числе раскольники из "Православной церкви Украины" (ПЦУ), а также лидеры мусульманской, иудейской, протестантских и католических религиозных организаций страны, ранее поддержал законопроект о запрете УПЦ. Каноническая УПЦ при этом была одной из религиозных организаций, основавших ВСЦиРО в 1996 году, и до сих пор перечислена на его сайте среди организаций, входящих в совет.
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