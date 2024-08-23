https://ria.ru/20240823/reddit-1968171653.html

На американской платформе появилось объявление о поиске наемников для ВСУ

На американской платформе появилось объявление о поиске наемников для ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024

На американской платформе появилось объявление о поиске наемников для ВСУ

Объявление о поиске операторов дронов для ВСУ появилось на популярной американской платформе Reddit. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:25

2024-08-23T22:25

2024-08-23T22:25

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Объявление о поиске операторов дронов для ВСУ появилось на популярной американской платформе Reddit. В тексте объявления отмечается, что 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ требуется 10 человек для взвода иностранных операторов дронов. Соискатель должен обладать опытом боев на Украине, желательно, чтобы он хотя бы на базовом уровне знал русский и украинский языки. Заявители пройдут месячную тренировку, по итогам которой им будут предложены контракты. Человек, разместивший объявление о вакансии, описал себя как одного из иностранцев, которые работали с 25-й воздушно-десантной бригадой не менее двух месяцев. Список вакансий, согласно сообщениям модераторов на Reddit, был проверен украинской НПО, известной как Protect a Volunteer. Кроме того, 1-й отдельный штурмовой батальон под кодовым названием "Да Винчи" вооруженных сил Украины заявил в отдельном сообщении на Reddit, что приветствует иностранцев для присоединения к подразделению для выполнения боевых и небоевых задач. Подразделение "Да Винчи" заявило, что может предложить квалифицированным кандидатам до 120 000 гривен (около 2,9 тысячи долларов) в месяц в качестве зарплаты, а также полное базовое снаряжение, специализированное оборудование и оружие. В МИД РФ ранее заявили, что иностранные наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.

https://ria.ru/20240823/vsu-1968111473.html

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в мире, технологии, украина, россия, вооруженные силы украины, reddit