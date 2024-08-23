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На американской платформе появилось объявление о поиске наемников для ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:25 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/reddit-1968171653.html
На американской платформе появилось объявление о поиске наемников для ВСУ
На американской платформе появилось объявление о поиске наемников для ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
На американской платформе появилось объявление о поиске наемников для ВСУ
Объявление о поиске операторов дронов для ВСУ появилось на популярной американской платформе Reddit. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:25
2024-08-23T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
россия
вооруженные силы украины
reddit
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Объявление о поиске операторов дронов для ВСУ появилось на популярной американской платформе Reddit. В тексте объявления отмечается, что 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ требуется 10 человек для взвода иностранных операторов дронов. Соискатель должен обладать опытом боев на Украине, желательно, чтобы он хотя бы на базовом уровне знал русский и украинский языки. Заявители пройдут месячную тренировку, по итогам которой им будут предложены контракты. Человек, разместивший объявление о вакансии, описал себя как одного из иностранцев, которые работали с 25-й воздушно-десантной бригадой не менее двух месяцев. Список вакансий, согласно сообщениям модераторов на Reddit, был проверен украинской НПО, известной как Protect a Volunteer. Кроме того, 1-й отдельный штурмовой батальон под кодовым названием "Да Винчи" вооруженных сил Украины заявил в отдельном сообщении на Reddit, что приветствует иностранцев для присоединения к подразделению для выполнения боевых и небоевых задач. Подразделение "Да Винчи" заявило, что может предложить квалифицированным кандидатам до 120 000 гривен (около 2,9 тысячи долларов) в месяц в качестве зарплаты, а также полное базовое снаряжение, специализированное оборудование и оружие. В МИД РФ ранее заявили, что иностранные наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
https://ria.ru/20240823/vsu-1968111473.html
https://ria.ru/20240823/rossiya-1967817505.html
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в мире, технологии, украина, россия, вооруженные силы украины, reddit
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Reddit
На американской платформе появилось объявление о поиске наемников для ВСУ

На платформе Reddit появилось объявление о поиске операторов дронов для ВСУ

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Объявление о поиске операторов дронов для ВСУ появилось на популярной американской платформе Reddit.
В тексте объявления отмечается, что 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ требуется 10 человек для взвода иностранных операторов дронов. Соискатель должен обладать опытом боев на Украине, желательно, чтобы он хотя бы на базовом уровне знал русский и украинский языки. Заявители пройдут месячную тренировку, по итогам которой им будут предложены контракты.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными снарядами, заявил Рогов
Вчера, 17:37
Человек, разместивший объявление о вакансии, описал себя как одного из иностранцев, которые работали с 25-й воздушно-десантной бригадой не менее двух месяцев. Список вакансий, согласно сообщениям модераторов на Reddit, был проверен украинской НПО, известной как Protect a Volunteer.
Кроме того, 1-й отдельный штурмовой батальон под кодовым названием "Да Винчи" вооруженных сил Украины заявил в отдельном сообщении на Reddit, что приветствует иностранцев для присоединения к подразделению для выполнения боевых и небоевых задач.
Подразделение "Да Винчи" заявило, что может предложить квалифицированным кандидатам до 120 000 гривен (около 2,9 тысячи долларов) в месяц в качестве зарплаты, а также полное базовое снаряжение, специализированное оборудование и оружие.
В МИД РФ ранее заявили, что иностранные наемники автоматически становятся законной военной целью. В МИД подчеркнули, что в отношении причастных американских граждан в соответствии с УК РФ будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Вчера, 08:00
 
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