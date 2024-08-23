https://ria.ru/20240823/razgrom-1967929525.html

"Это все ускорит". В США сделали заявление о ситуации в Курской области

"Это все ускорит". В США сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

"Это все ускорит". В США сделали заявление о ситуации в Курской области

Нападение ВСУ на Курскую область ускорит поражение Украины в конфликте, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T04:33

2024-08-23T04:33

2024-08-23T04:33

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

джон миршаймер

в мире

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область ускорит поражение Украины в конфликте, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что нападение на Россию было огромной ошибкой украинцев. Это не пойдет им на пользу, <...> это ускорит их поражение", — выразил мнение политолог.Как считает эксперт, Россия не предполагала, что украинское руководство окажется настолько глупым, чтобы претворять в жизнь такую безумную идею.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240823/vsu-1967927084.html

https://ria.ru/20240823/posledstviya-1967925676.html

курская область

россия

украина

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курская область, россия, украина, джон миршаймер, в мире