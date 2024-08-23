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"Это все ускорит". В США сделали заявление о ситуации в Курской области
"Это все ускорит". В США сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
"Это все ускорит". В США сделали заявление о ситуации в Курской области
Нападение ВСУ на Курскую область ускорит поражение Украины в конфликте, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T04:33
2024-08-23T04:33
2024-08-23T04:33
специальная военная операция на украине
курская область
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джон миршаймер
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область ускорит поражение Украины в конфликте, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что нападение на Россию было огромной ошибкой украинцев. Это не пойдет им на пользу, <...> это ускорит их поражение", — выразил мнение политолог.Как считает эксперт, Россия не предполагала, что украинское руководство окажется настолько глупым, чтобы претворять в жизнь такую безумную идею.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240823/vsu-1967927084.html
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курская область, россия, украина, джон миршаймер, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Джон Миршаймер, В мире
"Это все ускорит". В США сделали заявление о ситуации в Курской области
Миршаймер: атака ВСУ на Курскую область ускорит разгром Киева