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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 23.08.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:29
2024-08-23T13:29
2024-08-23T13:32
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специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в пятницу в Минобороны России."Двадцать третьего августа... около 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
ПВО уничтожила украинский БПЛА над территорией Курской области