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В Курской области вновь объявили ракетную опасность
В Курской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.08.2024
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
Ракетную опасность вновь объявили на территории Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:15
2024-08-23T11:15
2024-08-23T11:50
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ракетную опасность вновь объявили на территории Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
Врио главы Курской области Смирнов сообщил о ракетной опасности в регионе