https://ria.ru/20240823/putin-1968014200.html
Путин и Пашинян обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений
Путин и Пашинян обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений - РИА Новости, 23.08.2024
Путин и Пашинян обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:19
2024-08-23T13:19
2024-08-23T13:19
россия
армения
азербайджан
владимир путин
никол пашинян
в мире
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба Кремля. "Продолжено обсуждение вопросов нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе государственного визита в Баку", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html
россия
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, азербайджан, владимир путин, никол пашинян, в мире, ильхам алиев
Россия, Армения, Азербайджан, Владимир Путин, Никол Пашинян, В мире, Ильхам Алиев
Путин и Пашинян обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений
Путин и Пашинян обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном