https://ria.ru/20240823/putin-1968014200.html

Путин и Пашинян обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Путин и Пашинян обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений - РИА Новости, 23.08.2024

Путин и Пашинян обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:19

2024-08-23T13:19

2024-08-23T13:19

россия

армения

азербайджан

владимир путин

никол пашинян

в мире

ильхам алиев

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба Кремля. "Продолжено обсуждение вопросов нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе государственного визита в Баку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html

россия

армения

азербайджан

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россия, армения, азербайджан, владимир путин, никол пашинян, в мире, ильхам алиев