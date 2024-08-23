https://ria.ru/20240823/putin-1968011588.html
Россия готова помочь Армении и Азербайджану в выработке мирного договора
Россия готова помочь Армении и Азербайджану в выработке мирного договора - РИА Новости, 23.08.2024
Россия готова помочь Армении и Азербайджану в выработке мирного договора
В разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтверждена готовность РФ оказывать Армении и Азербайджану содействие РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:09
2024-08-23T13:09
2024-08-23T13:09
в мире
армения
россия
азербайджан
владимир путин
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:152:3079:1884_1920x0_80_0_0_fc3604ffdd55434e61da79a4ae59d32d.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтверждена готовность РФ оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, сообщает пресс-служба Кремля. "Подтверждена готовность российской стороны и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html
армения
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, азербайджан, владимир путин, никол пашинян
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Никол Пашинян
Россия готова помочь Армении и Азербайджану в выработке мирного договора
Путин: Россия готова помочь Армении и Азербайджану в выработке мирного договора