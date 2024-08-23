https://ria.ru/20240823/putin-1968011588.html

Россия готова помочь Армении и Азербайджану в выработке мирного договора

Россия готова помочь Армении и Азербайджану в выработке мирного договора - РИА Новости, 23.08.2024

Россия готова помочь Армении и Азербайджану в выработке мирного договора

В разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтверждена готовность РФ оказывать Армении и Азербайджану содействие РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:09

2024-08-23T13:09

2024-08-23T13:09

в мире

армения

россия

азербайджан

владимир путин

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:152:3079:1884_1920x0_80_0_0_fc3604ffdd55434e61da79a4ae59d32d.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтверждена готовность РФ оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, сообщает пресс-служба Кремля. "Подтверждена готовность российской стороны и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html

армения

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, россия, азербайджан, владимир путин, никол пашинян