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Путин созвонился с Пашиняном - РИА Новости, 23.08.2024
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12:53 23.08.2024 (обновлено: 14:27 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/putin-1968007900.html
Путин созвонился с Пашиняном
Путин созвонился с Пашиняном - РИА Новости, 23.08.2024
Путин созвонился с Пашиняном
Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:53
2024-08-23T14:27
владимир путин
политика
россия
армения
никол пашинян
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном&quot;, — говорится в заявлении.Среди прочего стороны отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Ереваном. Кроме того, они обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений с учетом недавней поездки российского президента в Баку. Путин подтвердил готовность Москвы и далее содействовать в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей.Президент России и премьер Армении условились о продолжении контактов.
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владимир путин, политика, россия, армения, никол пашинян
Владимир Путин, Политика, Россия, Армения, Никол Пашинян
Путин созвонился с Пашиняном

Путин созвонился с премьер-министром Армении Пашиняном

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — говорится в заявлении.

Среди прочего стороны отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Ереваном.
Кроме того, они обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений с учетом недавней поездки российского президента в Баку. Путин подтвердил готовность Москвы и далее содействовать в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей.
Президент России и премьер Армении условились о продолжении контактов.
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