https://ria.ru/20240823/putin-1968007900.html
Путин созвонился с Пашиняном
Путин созвонился с Пашиняном - РИА Новости, 23.08.2024
Путин созвонился с Пашиняном
Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:53
2024-08-23T12:53
2024-08-23T14:27
владимир путин
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никол пашинян
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — говорится в заявлении.Среди прочего стороны отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Ереваном. Кроме того, они обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений с учетом недавней поездки российского президента в Баку. Путин подтвердил готовность Москвы и далее содействовать в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей.Президент России и премьер Армении условились о продолжении контактов.
https://ria.ru/20240808/zakharova-1964811598.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия, армения, никол пашинян
Владимир Путин, Политика, Россия, Армения, Никол Пашинян
Путин созвонился с Пашиняном
Путин созвонился с премьер-министром Армении Пашиняном
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — говорится в заявлении.
Среди прочего стороны отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Ереваном.
Кроме того, они обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений с учетом недавней поездки российского президента в Баку. Путин подтвердил готовность Москвы и далее содействовать в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей.
Президент России и премьер Армении условились о продолжении контактов.