https://ria.ru/20240823/putin-1968007900.html

Путин созвонился с Пашиняном

Путин созвонился с Пашиняном - РИА Новости, 23.08.2024

Путин созвонился с Пашиняном

Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:53

2024-08-23T12:53

2024-08-23T14:27

владимир путин

политика

россия

армения

никол пашинян

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — говорится в заявлении.Среди прочего стороны отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Ереваном. Кроме того, они обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений с учетом недавней поездки российского президента в Баку. Путин подтвердил готовность Москвы и далее содействовать в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей.Президент России и премьер Армении условились о продолжении контактов.

https://ria.ru/20240808/zakharova-1964811598.html

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владимир путин, политика, россия, армения, никол пашинян