https://ria.ru/20240823/putin-1967998872.html

Путин и Пашинян договорились о встрече

Путин и Пашинян договорились о встрече - РИА Новости, 23.08.2024

Путин и Пашинян договорились о встрече

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о встрече для обсуждения вопросов двусторонней РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:22

2024-08-23T12:22

2024-08-23T12:38

армения

россия

азербайджан

никол пашинян

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870593475_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_246cad4453f73dc0d5f96b2108e4b049.jpg

ЕРЕВАН, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о встрече для обсуждения вопросов двусторонней повестки, сообщает в пятницу пресс-служба армянского кабмина."Собеседники договорились встретиться при ближайшем удобном случае для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня Армении и России", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что Пашинян поблагодарил российского лидера.

https://ria.ru/20240821/azerbaydzhan-1967474697.html

армения

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, в мире