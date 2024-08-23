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Путин и Пашинян договорились о встрече - РИА Новости, 23.08.2024
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12:22 23.08.2024 (обновлено: 12:38 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/putin-1967998872.html
Путин и Пашинян договорились о встрече
Путин и Пашинян договорились о встрече - РИА Новости, 23.08.2024
Путин и Пашинян договорились о встрече
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о встрече для обсуждения вопросов двусторонней РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:22
2024-08-23T12:38
армения
россия
азербайджан
никол пашинян
владимир путин
в мире
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ЕРЕВАН, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о встрече для обсуждения вопросов двусторонней повестки, сообщает в пятницу пресс-служба армянского кабмина."Собеседники договорились встретиться при ближайшем удобном случае для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня Армении и России", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что Пашинян поблагодарил российского лидера.
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армения, россия, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, в мире
Армения, Россия, Азербайджан, Никол Пашинян, Владимир Путин, В мире
Путин и Пашинян договорились о встрече

Путин и Пашинян встретятся для обсуждения двусторонней повестки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о встрече для обсуждения вопросов двусторонней повестки, сообщает в пятницу пресс-служба армянского кабмина.
"Собеседники договорились встретиться при ближайшем удобном случае для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня Армении и России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что Пашинян поблагодарил российского лидера.
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АрменияРоссияАзербайджанНикол ПашинянВладимир ПутинВ мире
 
 
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