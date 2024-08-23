https://ria.ru/20240823/putin-1967998872.html
Путин и Пашинян договорились о встрече
Путин и Пашинян договорились о встрече - РИА Новости, 23.08.2024
Путин и Пашинян договорились о встрече
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о встрече для обсуждения вопросов двусторонней РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:22
2024-08-23T12:22
2024-08-23T12:38
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ЕРЕВАН, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о встрече для обсуждения вопросов двусторонней повестки, сообщает в пятницу пресс-служба армянского кабмина."Собеседники договорились встретиться при ближайшем удобном случае для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня Армении и России", - говорится в сообщении.Отмечается, что президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что Пашинян поблагодарил российского лидера.
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армения, россия, азербайджан, никол пашинян, владимир путин, в мире
Армения, Россия, Азербайджан, Никол Пашинян, Владимир Путин, В мире
Путин и Пашинян договорились о встрече
Путин и Пашинян встретятся для обсуждения двусторонней повестки