https://ria.ru/20240823/puteshestviya-1967889895.html

Названы города, где осенью можно отдохнуть значительно дешевле, чем летом

Названы города, где осенью можно отдохнуть значительно дешевле, чем летом - РИА Новости, 23.08.2024

Названы города, где осенью можно отдохнуть значительно дешевле, чем летом

Эксперты определили города, где отпуск осенью обойдется значительно дешевле, чем в летние месяцы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T05:00

2024-08-23T05:00

2024-08-23T05:00

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новости - туризм

анапа

суздаль

светлогорск

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Эксперты определили города, где отпуск осенью обойдется значительно дешевле, чем в летние месяцы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали цены на отели в популярных у туристов местах и выяснили, что выгоднее всего отправиться на черноморские курорты.Так, стоимость размещения в Витязево снизится на 33 процента, в среднем до пяти тысяч рублей в сутки. Столько же обойдется ночь в Анапе, экономия составит 30 процентов. На 32 процента подешевеет размещение в Суздале — в среднем до шести тысяч рублей.Кроме того, в списке мест, где осенью получится отдохнуть дешевле, оказались Светлогорск, Зеленоградск, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Там удастся снизить траты на проживание примерно на четверть. На 20 процентов меньше туристы заплатят в Нижнем Новгороде, Геленджике и Лазаревском.Среди популярных у туристов зарубежных направлений, где отдых осенью обойдется дешевле, чем летом, лидирует Будва. Там расходы на проживание снизятся на 36 процентов, в Белеке и Будапеште — на 26 процентов. Далее в списке Минск и Шарм-эш-Шейх, где удастся сэкономить на отеле до четверти летней суммы.

https://ria.ru/20240818/chita-1966488097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, анапа, суздаль, светлогорск, отдых в россии