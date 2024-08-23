Названы города, где осенью можно отдохнуть значительно дешевле, чем летом
Эксперты: осенью быстрее всего будут дешеветь отели в Краснодарском крае
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Эксперты определили города, где отпуск осенью обойдется значительно дешевле, чем в летние месяцы, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали цены на отели в популярных у туристов местах и выяснили, что выгоднее всего отправиться на черноморские курорты.
Так, стоимость размещения в Витязево снизится на 33 процента, в среднем до пяти тысяч рублей в сутки. Столько же обойдется ночь в Анапе, экономия составит 30 процентов.
На 32 процента подешевеет размещение в Суздале — в среднем до шести тысяч рублей.
Кроме того, в списке мест, где осенью получится отдохнуть дешевле, оказались Светлогорск, Зеленоградск, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Там удастся снизить траты на проживание примерно на четверть. На 20 процентов меньше туристы заплатят в Нижнем Новгороде, Геленджике и Лазаревском.
Среди популярных у туристов зарубежных направлений, где отдых осенью обойдется дешевле, чем летом, лидирует Будва. Там расходы на проживание снизятся на 36 процентов, в Белеке и Будапеште — на 26 процентов. Далее в списке Минск и Шарм-эш-Шейх, где удастся сэкономить на отеле до четверти летней суммы.
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