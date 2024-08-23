https://ria.ru/20240823/psb-1967979768.html

Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работу

Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работу - РИА Новости, 23.08.2024

Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работу

В ИТ-Центр ПСБ на территории технопарка "ИТ-Крым" приняли на летнюю работу 50 старшеклассников, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:20

2024-08-23T11:20

2024-08-23T11:20

россия

севастополь

михаил развожаев

псб (банк псб)

банки

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В ИТ-Центр ПСБ на территории технопарка "ИТ-Крым" приняли на летнюю работу 50 старшеклассников, сообщает пресс-служба банка. Ребята познакомились с основами тестирования и разработки сайтов, участвовали в мастер-классах по развитию лидерских качеств и полезных навыков, после чего выполнили серию практических заданий. В роли наставников выступили сотрудники блока информационных технологий ПСБ, которые поделились личным опытом работы в финтехе и раскрыли секреты карьеры в ИТ. На память о стажировке каждый участник получил набор брендированной сувенирной продукции. "Подготовка квалифицированных кадров – основа для укрепления технологического суверенитета отечественной банковской системы, поэтому привлечение талантливых молодых людей в сферу ИТ входит в число стратегических задач ПСБ. В Севастополе в этом направлении проводится большая работа: создан ИТ-Центр ПСБ на базе технопарка "ИТ-Крым", регулярно организуются митапы для ИТ-специалистов Крымского полуострова, запущена программа "Школа цифровых ролей", в рамках которой банк обучает студентов вузов востребованным ИТ-специальностям", - сказал старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ Никита Шамрай, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что взаимодействие со школьниками – это особый формат профориентационной работы, который дает возможность подросткам ближе познакомиться с миром высоких технологий, увидеть "внутреннюю кухню" ИТ-подразделения федерального банка и сформировать представление о работе в сфере финтеха. "Еще в начале лета на встрече с руководителем ПСБ Петром Михайловичем Фрадковым, когда мы обсуждали развитие IT-сферы в Севастополе, я предложил запустить программу по трудоустройству школьников на лето в сферу банкинга. Петр Михайлович эту идею сразу поддержал, и буквально за пару недель удалось сформировать такой "цифровой отряд". Всего отобрали 50 ребят, которые прошли обучение, а после смогли поработать тестировщиками сайта. Школьники выполняли задания, знакомились с разработкой сайтов, писали отчеты. Наставниками у ребят были сотрудники цифровой лаборатории ПСБ", - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, со стороны банка юных сотрудников высоко оценили за их рвение и старание. Школьники смогли понять закулисье IT-сферы, заработать первые деньги. Многие уже сейчас хотят связать свою жизнь со сферой IT и планируют поступать в СевГУ, поэтому такая летняя занятость стала для школьников мощной профориентацией.

https://ria.ru/20240816/psb-1966583775.html

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россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, севастополь, михаил развожаев, псб (банк псб), банки