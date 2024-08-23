https://ria.ru/20240823/proezd-1968154054.html

Проезда по автодороге в сторону волгоградского ИК-19 все еще нет

Проезда по автодороге в сторону волгоградского ИК-19 все еще нет - РИА Новости, 23.08.2024

Проезда по автодороге в сторону волгоградского ИК-19 все еще нет

Проезда по автодороге в сторону волгоградского ИК-19, где в пятницу произошел захват заложников, все еще нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:01

2024-08-23T20:01

2024-08-23T20:05

происшествия

россия

волгоградская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в волгоградской колонии

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СУРОВИКИНО, 23 авг - РИА Новости. Проезда по автодороге в сторону волгоградского ИК-19, где в пятницу произошел захват заложников, все еще нет, передает корреспондент РИА Новости. На дороге выставлен пост ДПС. Пропускают только сотрудников правоохранительных органов. Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20240823/fsin-1968141060.html

россия

волгоградская область

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2024

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Ситуация на дороге в Суровикино Дорога, которая ведет к ИК-19 в Суровикино, где был захват заложников, все еще перекрыта, там выставлен пост ДПС, передает корреспондент РИА Новости. 2024-08-23T20:01 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии