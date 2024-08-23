https://ria.ru/20240823/proezd-1968154054.html
Проезда по автодороге в сторону волгоградского ИК-19 все еще нет
Проезда по автодороге в сторону волгоградского ИК-19 все еще нет - РИА Новости, 23.08.2024
Проезда по автодороге в сторону волгоградского ИК-19 все еще нет
Проезда по автодороге в сторону волгоградского ИК-19, где в пятницу произошел захват заложников, все еще нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:01
2024-08-23T20:01
2024-08-23T20:05
происшествия
россия
волгоградская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
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СУРОВИКИНО, 23 авг - РИА Новости. Проезда по автодороге в сторону волгоградского ИК-19, где в пятницу произошел захват заложников, все еще нет, передает корреспондент РИА Новости. На дороге выставлен пост ДПС. Пропускают только сотрудников правоохранительных органов. Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240823/fsin-1968141060.html
россия
волгоградская область
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РИА Новости
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Ситуация на дороге в Суровикино
Дорога, которая ведет к ИК-19 в Суровикино, где был захват заложников, все еще перекрыта, там выставлен пост ДПС, передает корреспондент РИА Новости.
2024-08-23T20:01
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
Проезда по автодороге в сторону волгоградского ИК-19 все еще нет
Проезда по дороге в сторону волгоградской ИК-19, где произошло ЧП, все еще нет