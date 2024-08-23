https://ria.ru/20240823/proekt-1968152015.html

ВС предложил снимать уголовную ответственность с проходящих военную службу

ВС предложил снимать уголовную ответственность с проходящих военную службу - РИА Новости, 23.08.2024

ВС предложил снимать уголовную ответственность с проходящих военную службу

Верховный суд внес в Госдуму законопроект об освобождении от уголовной ответственности обвиняемых, проходящих военную службу, документ доступен в думской... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:49

2024-08-23T19:49

2024-08-23T20:10

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Верховный суд внес в Госдуму законопроект об освобождении от уголовной ответственности обвиняемых, проходящих военную службу, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается дополнить положения статьи 781 Уголовного кодекса Российской Федерации, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации либо заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.Инициативой также предусматривается освобождение от уголовной ответственности для мобилизованных, для проходящих службу в период военного положения или в военное время. Кроме того, предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, в отношении которых приговор был оглашен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.Сейчас возможность освобождения от уголовной ответственности есть у обвиняемых на стадии следствия или у уже осужденных. В случае призыва или подписания контракта их дело приостанавливают. Если такой человек получит государственную награду, достигнет предельного возраста, покинет службу по состоянию здоровья или если боевые действия завершатся, то уголовное дело прекратят совсем.В соответствии с законопроектом, суды смогут приостанавливать уголовные дела и по ходатайству командования воинской части освобождать подсудимых.Действие закона не распространяется на осужденных за педофилию, террористические и экстремистские преступления, а также по еще некоторым статьям.

https://ria.ru/20240725/kupyury-1961930935.html

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россия, госдума рф