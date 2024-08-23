https://ria.ru/20240823/prigovor-1968142489.html
Жителя Коми приговорили к 15 годам лишения свободы за связь с террористами
Жителя Коми приговорили к 15 годам лишения свободы за связь с террористами - РИА Новости, 23.08.2024
Жителя Коми приговорили к 15 годам лишения свободы за связь с террористами
Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Сыктывкара, который намеревался вступить в террористическую организацию и помогал готовить диверсию, к 15 РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:05
2024-08-23T19:05
2024-08-23T19:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Сыктывкара, который намеревался вступить в террористическую организацию и помогал готовить диверсию, к 15 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с отбыванием первых 2,5 лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. Суд установил, что мужчина был противником СВО, и с августа 2023 года общался в мессенджере с представителем террористической организации "Легион Свобода России"* для убытия на Украину. Тот в свою очередь предложил жителю Коми выполнить за денежное вознаграждение разведывательное задание по подготовке к совершению диверсии на объекте связи. В конце октября мужчина в Сыктывкаре сделал фото-видеосъемку объекта, подготовил изображения, схемы проникновения и отправил их куратору. Также он принес присягу верности "Легион Свобода России"*, записал ее на видео и отправил координаторам. После чего мужчина купил билеты и прибыл в Белгородскую область, где был задержан сотрудниками УФСБ России. Приговором суда мужчина признан виновным в госизмене и покушении на нее (статья 275 УК РФ, части 3 статьи 30 и статья 275 УК РФ), диверсии (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 281 УК РФ) и участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).* Объединение, признанное террористическим и запрещенное в России
https://ria.ru/20240821/prigovor-1967530288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, сыктывкар, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Сыктывкар, Санкт-Петербург
Жителя Коми приговорили к 15 годам лишения свободы за связь с террористами
Жителя Сыктывкара лишили свободы на 15 лет за сговор с террористами и диверсию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Сыктывкара, который намеревался вступить в террористическую организацию и помогал готовить диверсию, к 15 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с отбыванием первых 2,5 лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
Суд установил, что мужчина был противником СВО, и с августа 2023 года общался в мессенджере с представителем террористической организации "Легион Свобода России"* для убытия на Украину
. Тот в свою очередь предложил жителю Коми выполнить за денежное вознаграждение разведывательное задание по подготовке к совершению диверсии на объекте связи.
В конце октября мужчина в Сыктывкаре сделал фото-видеосъемку объекта, подготовил изображения, схемы проникновения и отправил их куратору. Также он принес присягу верности "Легион Свобода России"*, записал ее на видео и отправил координаторам. После чего мужчина купил билеты и прибыл в Белгородскую область
, где был задержан сотрудниками УФСБ России
.
Приговором суда мужчина признан виновным в госизмене и покушении на нее (статья 275 УК РФ, части 3 статьи 30 и статья 275 УК РФ), диверсии (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 281 УК РФ) и участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).
* Объединение, признанное террористическим и запрещенное в России