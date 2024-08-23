https://ria.ru/20240823/prigovor-1968142489.html

Жителя Коми приговорили к 15 годам лишения свободы за связь с террористами

Жителя Коми приговорили к 15 годам лишения свободы за связь с террористами - РИА Новости, 23.08.2024

Жителя Коми приговорили к 15 годам лишения свободы за связь с террористами

Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Сыктывкара, который намеревался вступить в террористическую организацию и помогал готовить диверсию, к 15 РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:05

2024-08-23T19:05

2024-08-23T19:07

происшествия

россия

сыктывкар

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Сыктывкара, который намеревался вступить в террористическую организацию и помогал готовить диверсию, к 15 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с отбыванием первых 2,5 лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. Суд установил, что мужчина был противником СВО, и с августа 2023 года общался в мессенджере с представителем террористической организации "Легион Свобода России"* для убытия на Украину. Тот в свою очередь предложил жителю Коми выполнить за денежное вознаграждение разведывательное задание по подготовке к совершению диверсии на объекте связи. В конце октября мужчина в Сыктывкаре сделал фото-видеосъемку объекта, подготовил изображения, схемы проникновения и отправил их куратору. Также он принес присягу верности "Легион Свобода России"*, записал ее на видео и отправил координаторам. После чего мужчина купил билеты и прибыл в Белгородскую область, где был задержан сотрудниками УФСБ России. Приговором суда мужчина признан виновным в госизмене и покушении на нее (статья 275 УК РФ, части 3 статьи 30 и статья 275 УК РФ), диверсии (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 281 УК РФ) и участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).* Объединение, признанное террористическим и запрещенное в России

https://ria.ru/20240821/prigovor-1967530288.html

https://ria.ru/20240820/podzhog-1967218681.html

россия

сыктывкар

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, сыктывкар, санкт-петербург